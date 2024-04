Monza, Palladino valuta il recupero di Mota, possibile cambio tattico in vista

Raffaele Palladino potrebbe recuperare in extremis Mota e così schierare il Monza con l’abituale 3-4-2-1 e non con il 4-2-3-1 a sorpresa, che era stato paventato a inizio settimana. Sarà una rifinitura fondamentale anche in casa brianzola, dove non è da scartare l’ipotesi di un rientro di Mota, uscito col Napoli a causa di una distorsione alla caviglia. Dall’eventuale recupero del portoghese dipende il dubbio di formazione e schieramento: l’attaccante è in ballottaggio con Valentin Carboni, esterno d’attacco di piede destro: dovesse vincere il ballottaggio quest’ultimo, possibile il 4-2-3-1, con Colpani e Zerbin a chiudere la linea dei trequartisti alle spalle di Djuric, con Pessina e Gagliardini in mediana e Birindelli, Izzo, Marì e Andrea Carboni a protezione di Di Gregorio. Ma c’è un’altra ipotesi: Mota e Colpani alle spalle di Djuric, con Izzo, Marì e Andrea Carboni a formare il terzetto difensivo, Birindelli alzato a centrocampo, Zerbin abbassato, per un 3-4-2-1.