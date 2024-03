Monza-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Monza 2 marzo 2024 - Orizzonti europei in quel di Monza, per una sfida che promette spettacolo in campo e conseguenze pesanti in classifica. Al Brianteo, noto oggi come U-Power Stadium infatti i biancorossi brianzoli ospitano la Roma nell'anticipo di sabato 2 marzo 2024 in programma per le ore 18. Una sfida che mette di fronte due allenatori giovani, bravi a proporre un calcio moderno, dinamico ed entusiasmante e con obiettivi simili, ma prospettive diverse sul futuro. All'andata a imporsi furono i giallorossi per 1-0 grazie al gol di El Shaarawy al 90', dopo aver giocato più di metà partita in superiorità numerica per l'espulsione di D'Ambrosio negli ultimi minuti della prima frazione di gioco.

Il Monza nel mese di febbraio hanno alzato il livello del loro gioco in maniera esponenziale e ora la squadra di Palladino sembra in grado di toccare il cielo con un dito. I brianzoli sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, impreziositi da tre vittorie, una in particolare sul Milan nel "derby" del compianto Berlusconi e dell'amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani. Uno stato di forma che ha permesso alla squadra lombarda di staccare il gruppo di centro classifica, agganciandosi al trenino Europa nella parte sinistra della graduatoria. Attualmente il club infatti è al decimo posto a quota 36 punti, a parimerito con il Torino e distante appena cinque lunghezze da una posizione valida per le competizioni continentali. L'obiettivo di una salvezza tranquilla sembra ormai essere stato raggiunto e messo alle spalle, ma l'ambizione di Palladino spinge i propri ragazzi e coltiva un sogno ora vicino più che mai. Un successo infatti accorcerebbe ulteriormente la classifica, rischiando di risucchiare anche la Roma in questo gruppo e preparando la Serie A a delle ultime undici giornate ancora più infuocate nella lotta per l'accesso ai tornei Uefa continentali.

Proprio per questo De Rossi non può permettersi passi falsi e deve cercare ad ogni costo, anche in questa occasione il bottino pieno. L'impegno dell'U-Power Stadium arriva subito prima della doppia sfida in Europa League contro il Brighton e per quanto la sfida ai Seagulls di De Zerbi è un obiettivo importante nel percorso dei giallorossi, al momento il campionato resta la priorità. Mai come in questo momento infatti il quarto posto è vicino, e con lo scontro diretto da giocarsi tra Bologna e Atalanta, a Bergamo, un successo potrebbe addirittura permettere ai giallorossi di insinuarsi tra le due squadre, al momento separate da due punti. Non solo questo però, anche i lupacchiotti, come i brianzoli, sono reduci da un febbraio stellare, il cui unico passo falso è stato il ko contro l'intoccabile Inter di Inzaghi. Uno stato di forma invidiabile per avvicinare la Champions League insomma messo alla prova del Brianteo in una sfida ad altissima pressione. Per fortuna del tecnico, a parte lo stop di Karsdorp e il lungodegente Abraham, tutta la formazione ha recuperato dagli impegni della settimana precedente ed è pronta a scendere in campo, come affermato dallo stesso De Rossi in conferenza stampa.

A dirigere questa sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Mokhtar, con Prontera IV uomo. A completare la squadra arbitrale ci saranno Pairetto e Abisso rispettivamente Var e Avar dell’incontro. Per il fischietto romagnolo si tratta dell'ottavo incrocio di carriera con la formazione brianzola, nei sette precedenti il Monza ha vinto 2 volte, pareggiato altre 2 e incontrato il ko per 3 sfide. Uno in meno invece il numero di incontri della Roma arbitrati da Piccinini in carriera, con un bilancio di 4 successi e 2 sconfitte in favore dei giallorossi. Per il direttore di gara forlivese si tratterà della diciassettesima partita arbitrata in stagione, la decima in Serie A, a cui aggiunge 3 partite di Serie B, 1 di Coppa Italia, 2 di Protathlima Cyta (campionato cipriota) e 1 di U20 Elite League.

Probabili formazioni

Palladino riproporrà con ogni probabilità la difesa a quattro, come visto nel successo esterno contro la Salernitana. In avanti sarà Djuric a guidare l'attacco brianzolo, mentre per Colombo si prospetta un avvio dalla panchina. Ballottaggio alle spalle del centravanti, con Colpani e Mota al momento sicuri del posto e il duello tra Valentin Carboni e Maldini per affiancarlo al centro, argentino favorito sul figlio d'arte. A centrocampo saranno Gagliardini e Pessina a comporre la cintura mediana dei brianzoli, mentre la linea quattro davanti a Di Gregorio, sarà composta da Birindelli, D'Ambrosio, Pablo Marí e Andrea Carboni.

Nella Roma doppio ballottaggio in difesa per decidere come si comporrà la linea a quattro davanti a Svilar. Sulla fascia sinistra è infatti Angeliño ad essere avanti su Spinazzola, mentre Smalling è in ballottaggio con N'Dicka e Huijsen per affiancare Mancini al centro del reparto. L'inglese al momento dovrebbe essere il favorito sui compagni di squadra. Fuori Karsdorp per un problema al ginocchio, sulla fascia destra sarà Kristensen ad occupare la posizione in campo. Nessun cambio a centrocampo, con il trio composto da Cristante, Paredes e Pellegrini a comporre la mediana, mentre nel tridente dovrebbe tornare Lukaku al centro dell'attacco, supportato da Dybala ed El Shaarawy sugli esterni.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D'Ambrosio, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. All. Raffaele Palladino.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Monza e Roma dello U-Power Stadium, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di martedì 2 marzo 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Alessandro Budel.