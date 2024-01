Monza-Sassuolo 1-0: Colpani firma i tre punti brianzoli

Monza, 28 gennaio 2024 – Dopo due sconfitte, il Monza ritrova la via del successo piegando 1-0 il Sassuolo tra le mura amiche dell’U-Power Stadium. Tre punti meritati per gli uomini di Palladino che hanno avuto a lungo in mano il pallino del gioco e, dopo essersi visti annullare una prima volta il vantaggio firmato al culmine di una bellissima azione da Dany Mota – partito in leggera posizione di fuorigioco – e aver rischiato di capitolare a seguito delle fiammate di Laurienté e Thostvedt, che di sinistro ha colpito un palo, hanno sbloccato la situazione di Fabio Colpani, bravo raccogliere il cross basso di Mota e a trafiggere Consigli con un preciso diagonale mancino, al 31'. Trovata la rete, i brianzoli hanno sciolto definitivamente le briglie e hanno dettato il passo di gara al cospetto di un Sassuolo a tratti troppo passivo e incapace di pungere in zona gol. Soltanto nel finale, i cambi e il passaggio al 3-5-2 varato nella ripresa da Dionisi hanno infatti dato vigore al gioco degli emiliani, che non sono però riusciti a riportare in equilibrio il risultato e hanno rimediato la dodicesima sconfitta in ventuno incontri, che ha ancor più acuito la crisi di risultati neroverdi.

Le scelte di Palladino e Dionisi

Palladino opta per il modulo con la difesa a tre: davanti al poortiere di Gregorio ci sono D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola. Ciurria e Birindelli sono invece gli esterni di un centrocampo completato dai mediani Akpa Akpro e Pessina. Davanti, infine, Colpani e Valentin Carboni supportano Dany Mota. Panchina almeno all’inizio, invece, per i nuovi arrivati Maldini e Djuric, mentre non fa parte dei convocati il giovane Popovic. Dionisi risponde con un 4-2-3-1 a trazione offensiva. Il pacchetto arretrato davanti all’estremo difensore neroverde Consigli è formato dagli esterni Pedersen e Doig, da poco arrivato dall’Hellas Verona, e dai centrali Tressoldi e Ferrari. Davanti alla difesa ci sono invece Boloca e Matheus Henrique, mentre nel terzetto sulla trequarti pesa l’assenza di Berardi, sostituito da Castillejo per affiancare Thorstvedt e Laurienté in appoggio alla punta Pinamonti.

Avvio intraprendente e aggressivo del Monza che dopo appena 3’ si fa vedere dalle parti di Consigli con la conclusione di Birindelli, che finisce sull’esterno della rete. Al 5’ ci prova anche Valentin Carboni con un colpo di testa su cross di Birindelli, che finisce di poco alto sulla traversa. Bisogna invece aspettare il 9’ per vedere la risposta del Sassuolo, affidata al tiro dal cuore dell’area di Thortsvedt, che raccoglie una corta respinta di Akpa Akpro ma non riesce a inquadrare per pochi centimetri la porta avversaria. Con il passare dei minuti va un po’ esaurendosi l’impeto iniziale del Monza, che perde ritmo e distanze corrette e lascia campo alla manovra del Sassuolo, che al 15’ si rende nuovamente pericoloso con un’altra spizzata – debole – di Thortsvedt in piena area. Il Monza regge senza subire particolari scossoni e al 22’ va in rete all’apice di un’azione stupenda: tutto nasce da un’intuizione di Colpani che attira su di sé due difensori e poi scarica il pallone di tacco a Birindelli che dal fondo fa partire un cross perfetto per la testa di Dany Mota che con un colpo di testa ad incrociare sigla 1-0. A smorzare gli entusiasmi dei brianzoli è però il VAR, che pochi istanti più tardi fa annullare il vantaggio per fuorigioco di rientro del portoghese. Secca la replica degli emiliani che tra il 26’ e il 28’ creano le loro prime nitide occasioni: la prima porta la firma di Laurienté, che al culmine di una bella azione personale costringe Di Gregorio agli straordinari per impedire il gol, mentre pochi istanti più tardi è il palo a salvare il risultato e i biancorossi sulla frustata mancina dal limite dell’area di Thorstvedt. La fiammata emiliana si spegne però quasi sul nascere e i neroverdi pagano a carissimo prezzo la loro mancata concretezza sotto porta, perché l’inerzia del match torna ben presto in mano ai biancorossi al 31’ non ci sono dubbi sulla seconda rete realizzata dal Monza e più precisamente da Colpani, che raccoglie il cross basso di Mota – bravo ad eludere il raddoppio dell’accoppiata Pedersen-Tressoldi – e con un diagonale sinistro trafigge Consigli. Acquisito il vantaggio, il Monza cerca di sciogliere ulteriormente le briglie e chiude in avanti i primi 45’ pur senza trovare il raddoppio.

Dopo l’intervallo, Dionisi getta nella mischia Viti e Mulattieri al posto di Castillejo e Laurienté scegliendo di passare di fatto al 3-5-2 per sfruttare al meglio la velocità sugli esterni di Pedersen e Doig, mentre Palladino sostituisce Akpa Akpro, già ammonito, con Bondo. È sempre il Monza, però, a dettare il passo di gara e a sfiorare la rete, questa volta con il diagonale di Carboni che, all’apice di un assolo sulla sinistra, non centra per pochi centimetri lo specchio della porta avversaria con un diagonale mancino. Al 58’ arriva invece il momento dell’esordio in biancorosso di Milan Djuric, che prende il posto di Valentin Carboni e 2’ più tardi la partita viene momentaneamente sospesa dall’arbitro, per la richiesta di soccorsi dalla curva dei tifosi ospiti. Lo stop dura quattro minuti ma non inverte l’inerzia del match che resta saldamente in mano al Monza e allora Dionisi si gioca anche le carte Volpato – inserito al posto di Thorstvedt – e Lipani, alla sua prima assoluta in Serie A. Con la freschezza dei nuovi entrati, il Sassuolo prova allora a prendere campo e fiducia. Il Monza, grazie al supporto e alle energie di Izzo, Bettella e Zerbin, si difende però con ordine, rischiando qualcosa di troppo solo sull’iniziativa di Mulattieri che, in pieno recupero, dal centro dell’area calcia alto sopra la traversa un pallone crossato dal fondo da Ceide.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola (dall’87’ Izzo); Ciurria, Akpa Akpro (dal 46’ Bondo), Pessina (dall’87’ Bettella), Birindelli; Colpani (dal 77’ Zerbin), V. Carboni (dal 58’ Djuric); Mota. All. Palladino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig (dal 91’ Ceide); Boloca (dal 77’ Lipani), Matheus Henrique; Castillejo (dal 46’ Viti), Thorstvedt (dal 72’ Volpato), Laurienté (dal 46’ Mulattieri); Pinamonti. All. Dionisi.

Note – Ammonizioni: Akpa Akpro, Matheus Henrique, Pedersen.