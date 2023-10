Monza-Udinese 1-1, Lucca risponde a Colpani: è pari allo U-Power Stadium

Monza, 29 ottobre 2023 - Il Monza e l'Udinese non sono andati oltre il pareggio, nel match del pomeriggio di Serie A. In questa decima giornata la sfida tra i brianzoli e i friulani è stata l'unica ad animare il programma del primo pomeriggio. Allo U-Power Stadium Andrea Colpani apre le marcature al minuto 27, ma nella ripresa la squadra di Gabriele Cioffi reagisce e riesce ad evitare il k.o grazie alla rete di Lorenzo Lucca. La punta, subentrata dalla panchina, ha sigillato così il risultato finale sull'1-1, che ha retto dal minuto 67 fino al triplice fischio finale del direttore di gara, Alessandro Prontera. Le due compagini si spartiscono così la posta in palio: il Monza sale al decimo posto in classifica, a quota 13 punti, mentre l'Udinese resta terzultimo a quota 7, a +1 sul Cagliari e +3 sulla Salernitana.

Le formazioni titolari

Sia Raffaele Palladino che Gabriele Cioffi schierano le loro squadre con la difesa a tre. Il Monza si presenta con il 3-4-2-1. Tra i pali c'è Di Gregorio, coadiuvato da Carboni, Pablo Marì e Caldirola nella retroguardia. Ciurria e Kyriakopoulos sono i due esterni a tutto campo, mentre Gagliardini e Pessina formano la diga centrale. Colpani e Vignato sono i due trequartisti alle spalle di Colombo. L'Udinese, alla prima dopo il ritorno di Cioffi in panchina, si schiera con Silvestri in porta e Perez, Bijol e Kabasele nella difesa a tre. Ebosele e Zemura sono i due laterali di centrocampo, in mezzo lavorano Samardzic, Walace e Payero. In attacco c'è Success, accompagnato da Pereyra.

Primo tempo

Il Monza sembra essere un po' addormentato in questo avvio di partita. L'Udinese spinge sull'acceleratore e cerca di sfruttare una partenza più brillante. Zemura al minuto 6 calcia e trova un rimpallo su Caldirola, che impedisce al pallone di andare verso la porta di Di Gregorio. I padroni di casa si scuotono dal torpore e all'8' cercano fortuna con Colombo, che sbatte su Bijol. La prima parata del pomeriggio è di Silvestri e arriva al quindicesimo, su un tiro scoccato da circa sedici metri da Vignato. I friulani si fanno vedere con una manovra di contropiede al minuto 18, quando Success conduce la ripartenza e allarga su Zemura, il quale cerca e non trova Pereyra in area davvero per pochi centimetri. Gli ospiti vanno vicini al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione: Samardzic pennella un cross in area di rigore, Bijol incorna e sfiora la traversa della porta avversaria. Di Gregorio al 24' salva su un altro cross di Samardzic, bucato da tutti, difensori e attaccanti. Il risultato si sblocca al minuto 27 a favore dei padroni di casa del Monza. Kyriakopoulos corre sulla fascia sinistra e arriva sul fondo, mette dietro per Colpani e il centrocampista brianzolo colpisce al volo dal limite: palla in buca e Silvestri incolpevole. Si attende una reazione della formazione di Cioffi, che però non arriva. L'Udinese continua a essere imprecisa, non crea opportunità e non trova varchi dove inserirsi per fare male. Le due squadre vanno al riposo negli spogliatoi al termine di un solo minuto di recupero assegnato dal direttore di gara, con il Monza sopra per 1-0.

Secondo tempo

Le due compagini rientrano sul terreno di gioco con gli stessi undici visti dal primo minuto. Il Monza parte con piglio battagliero, ma è Di Gregorio a doversi impegnare per mantenere il vantaggio della propria squadra. Al minuto 51 l'estremo difensore brianzolo si lancia con coraggio per opporsi al tentativo di Zemura e salva il risultato. Cominciano i cambi sulle due panchine, in particolare su quella di Cioffi che vuole forze fresche per andare a caccia del pareggio. Il neo-allenatore dell'Udinese azzecca le sostituzioni, perché al minuto 66 a pareggiare i conti è proprio il subentrato Lucca. Gli ospiti sfruttano al massimo un fallo laterale, lanciato verso il centro dell'area di rigore e raccolto da Kabasele, che di petto amministra per l'alta punta che indirizza verso l'angolino basso di sinistra. La partita ora è molto equilibrata, oltre che nel punteggio anche nell'andamento generale. Le due compagini si tengono testa a vicenda, nel tentativo di non rischiare troppo, senza alzare eccessivamente il baricentro per non esporsi a contropiedi. Il match entra nel suo quarto d'ora conclusivo e Ferreira, al minuto 75, trova un varco per servire in area di rigore Lovric: il centrocampista ospite conclude mirando al secondo palo, ma trova solamente una deviazione della retroguardia di casa. Dall'altra parte del campo tenta una manovra simile il Monza con Ciurria, che sbatte contro la difesa di Bijol. I padroni di casa vanno molto vicini al gol del k.o al minuto 82: Ciurria riceve sul centro destra, si sposta il pallone sul sinistro e lo carica mirando il secondo palo; Silvestri è bravo a lanciarsi in tuffo e a deviare in calcio d'angolo, sventando la minaccia. Le lancette scorrono e, anche nei cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, non succede praticamente nulla.

Il tabellino del match

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; A.Carboni, Pablo Marí (60' Bondo), Caldirola; Ciurria (86' Carboni), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (80' Birindelli), Vignato (60' Mota); Colombo (80' Maric). Allenatore: Palladino. Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (55' Ferreira), Samardzic (55' Lucca), Walace, Payero (62' Lovric), Zemura (62' Kamara); Pereyra, Success. Allenatore: Cioffi. Marcatori: 27' Colpani (Mon), 67' Lucca (Udi) Direttore di gara: Alessandro Prontera Cartellini gialli: Marì (Mon), Ferreira (Udi), Pessina (Mon) Cartellini rossi: