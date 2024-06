Calcio, il Monza avrà la sua Prima Squadra Femminile: “Una nuova pagina di storia”

Monza, 14 giugno 2024 – “Una nuova pagina di storia”. Con queste parole il Monza ha annunciato che dalla prossima stagione avrà una Prima Squadra Femminile. Il club ha sottolineato che la formazione biancorossa militerà “per la prima volta nel campionato di Promozione” e disputerà “le gare casalinghe presso il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello”.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di dare inizio a questo nuovo ambizioso progetto – ha fatto sapere la società –. L'iscrizione al campionato di Promozione è un ulteriore passo per la nostra crescita, che testimonia le ambizioni della società e quanto sia importante per noi il calcio femminile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con passione e determinazione, l'unica via da percorrere per raggiungere grandi risultati”