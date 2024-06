Qui MONZA. Palladino addio. Galliani offre la panchina a Baroni

Il futuro del Monza si scrive a Firenze. Le ore 15 di ieri sono passate da un quarto d’ora quando il club brianzolo "ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro". Poche parole, perché i sentimenti sono già stati tutti espressi. Sui social l’allenatore dice "Grazie. A Monza, a Silvio Berlusconi, a Galliani e a tutti gli altri. Monzello è casa". E mentre il nuovo tecnico della Fiorentina si presentava al Viola Park per un breve saluto in conferenza stampa - contratto biennale con opzione, presentazione più in là - Adriano Galliani e il consulente tecnico dell’area sportiva François Modesto raggiungevano il capoluogo toscano per incontrare Marco Baroni. Con il tecnico ex Lecce e Verona c’erano già stati dei contatti nei giorni scorsi, mai approfonditi come ieri perché si aspettava di conoscere il futuro di Palladino. Un pranzo positivo, con le parti che si aggiorneranno tra oggi e domani per l’esito definitivo. Il tecnico riflette, su di lui c’è anche il Cagliari e potrebbero liberarsi nuovi incastri; di certo c’è che sia lui il prescelto del club brianzolo, con sullo sfondo i nomi di Nesta - la Reggiana aspetta di conoscere il suo futuro - e Pirlo.

Michael Cuomo