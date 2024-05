Tutto l’orgoglio di Palladino. "Dispiaciuti per le ultime gare. Futuro? Decideremo a breve»

I sentimenti sono contrastanti: da una parte l’orgoglio ormai costante di vedere la sua squadra lottare con tutti, dall’altro il rammarico perché la chiusura della stagione segna un filotto negativo di nove gare senza vittorie, che hanno segnato il sogno europeo ancora raggiungibile fino a qualche partita fa. Di sicuro, quello che ha accompagnato Raffaele Palladino sono le emozioni: di una salvezza ancora tranquilla e in anticipo rispetto al previsto, di una squadra a cui nulla puoi dire sulla presenza in campo. "Abbiamo fatto un’ottima prestazione - dice nel post partita -: siamo venuti qui con personalità e coraggio, poi la Juve l’ha sbloccata sfruttando gli episodi... E sul secondo gol mi sono arrabbiato". Poi il tema si allarga: "Le prestazioni sono sempre state positive, nonostante la salvezza ottenuta con grande anticipo il campionato è sempre stato onorato, ma è un dato di fatto la mancanza dei risultati: i ragazzi ne sono consapevoli, hanno una sensibilità incredibile e sono dispiaciuti, ma a loro non posso rimproverare nulla".

Questa sì una certezza, a differenza del suo futuro: "Adesso vado a Napoli dalla mia famiglia a riposarmi, ho bisogno di qualche giorno di tempo per ragionare e valutare tutto, poi parlerò con la società e i primi di giugno decideremo insieme con la massima tranquillità". Nel caso, lascerà con in eredità un altro esordio dalla Primavera, quello di Ferraris: romantico.

Dribbla l’argomento anche il capitano, Matteo Pessina, che negli spogliatoi è stato premiato con una maglia speciale dall’a.d. Adriano Galliani per le 100 presenze in biancorosso: "Il mister lo ringrazio tutti i giorni, vedremo cosa farà e che decisione prenderà. Io lo sentirò perché con lui sono amico e quindi ci sarà modo anche in vacanza". Segnato, invece, il domani di Michele Di Gregorio, che a fine partita si è avvicinato al settore riservato ai tifosi brianzoli per un saluto commosso: "Sono un ex juventino: qui si viene per vincere, quindi deve continuare a lavorare e avere questa mentalità", dice il tecnico. "Non ci ha ancora detto dove andrà, ma merita una grande squadra - è la rivelazione stringata del capitano - Juventus? Avete detto tutto voi...".