Monza-Verona 0-0, match con poche emozioni all’U-Power Stadium

Monza, 11 febbraio 2024 – All’U-Power Stadium, il Monza arriva al match contro il Verona dopo un pareggio a reti inviolate contro l’Udinese. Il match finisce con lo stesso risultato della scorsa settimana. Le due formazioni giocano con grande intensità nel primo tempo, ma nella ripresa i ritmi calano notevolmente e ci sono poche occasioni da rete. I brianzoli rimangono all’11° posto in classifica, aspettando il risultato del Genoa, mentre il Verona resta attaccato alla zona retrocessione, a pari merito con l’Udinese. Le scelte degli allenatori: Palladino schiera il 3-4-2-1. Dopo il pareggio a porte inviolate di Udine, il tecnico napoletano decide di schierare Colombo al posto di Djuric, con alle spalle i soliti Mota e Colpani. A centrocampo, ancora spazio per Birindelli sulla corsia di destra, mentre a sinistra Zerbin prende il posto di Ciurria. In mezzo al campo, Bondo fa compagnia a Pessina. In difesa, davanti a Di Gregorio, Palladino sceglie Izzo, Marì e Carboni. Dall’altra parte, prima partita da titolare per Swiderski, attaccante polacco in prestito da Charlotte. Baroni piazza Lazovic, Folorunsho e Noslin alle sue spalle. Linea a due di centrocampo con Duda e Serdar, mentre difesa classica con Dawidowicz e Magnani davanti a Montipò e Cabal e Tchatchoua sulle corsie laterali.

Primo tempo

Ottimo l’approccio iniziale del Verona. I gialloblù mettono fin da subito le cose in chiaro e al 2’ vanno vicino al gol del vantaggio. Lazovic trova a ridosso dell’area di rigore Swiderski, ottimo il dai e vai tra i due, il capitano si trova in una buona posizione per far male ma il suo destro termina al lato del palo. Prova a rispondere immediatamente la formazione di casa: dopo una palla persa, Birindelli pesca in profondità tutto solo Colombo, che controlla e batte Montipò. Tutto fermo però per l’arbitro: fuorigioco, si riprende dallo 0-0. L’inizio partita fa ben sperare: tante occasioni da una parte e dall’altar del campo, con le due formazioni che non si risparmiano. I brianzoli crescono minuto dopo minuto. Al 19’ arriva la chance per sbloccare la partita. Birindelli inizia l’azione, trova largo sulla corsia di sinistra Zerbin che mette un ottimo traversone in mezzo. Il numero 19 del Monza colpisce il pallone di testa, Montipò respinge il tiro con una super parata e Colpani da due metri prova l’acrobazia che finisce sul fondo. El Flaco è l’uomo del momento. Qualche minuto dopo, si rende ancora pericoloso, questa volta sul settore di destra, si accentra e prova la conclusione a giro di sinistro. L’estremo difensore gialloblù lascia scorrere la palla sul fondo senza intervenire. Dopo un convincente inizio di gara degli ospiti, adesso è la squadra di Palladino che cerca di fare la partita per trovare la rete del vantaggio. Il Verona non demorde e – grazie alle ripartenze – prova a far male ai padroni di casa. Al 33’, Folorunsho serve Swiderski in profondità. Il polacco si allunga la palla e con un ottimo passaggio teso prova a trovare l’ex Bari, ma interviene in scivolata Carboni che spedisce la palla in corner. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, la palla arriva al centro dell’area, in particolar modo a Serdar che controlla e calcia al volo, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. È un botta e risposta in questo momento. Birindelli, ancora libero di poter viaggiare sulla corsia di destra, mette un insidioso cross in mezzo all’area di rigore gialloblù. Montipò esce sul pallone, ma il suo intervento è a vuoto. La palla finisce a Zerbin che non trova l’impatto con la palla, quest’ultima arriva suoi piedi di Colombo ma l’attaccante biancorosso non riesce a buttarla in rete. Termina la prima frazione di gioco, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nel corso dell’intervallo, Baroni pensa a un cambio tattico: esce Noslin, protagonista in negativo nel primo tempo e spazio per Vinagre. A inizio ripresa, pasticcio di Tchatchoua che sotto pressione sbaglia il passaggio e la palla finisce in corner. Carboni non approfitta di un buon cross, impatta male e la conclusione termina alta. Partita tatticamente bloccata, le due squadre si studiano in questa parte di match. Gli ospiti provano a cambiare l’inerzia della partita, dentro forze fresche: Centonze e Bonazzoli prendono il posto di Tchotchoua e Swiderski. Al 59’, Folorunsho si scatena: in maniera travolgente, resiste ai colpi di Bondo, corre spedito verso l’area di rigore avversaria ma viene steso poco prima di poter calciare dal centrocampista del Monza. Palladino risponde ai cambi di Baroni: fuori Mota e Colombo e dentro Djuric e Valentin Carboni. Continua il buon momento del Verona, che ci prova con una soluzione da fuori area di Serdar. Conclusione forte ma non precisa, la palla finisce alta sopra la traversa. Al 67’, l’arbitro Massa fischia un calcio di rigore a seguito di un’azione rocambolesca all’interno dell’area di rigore. Zerbin prova a prendere posizione su Duda, i due finiscono a terra e viene fischiato il fallo del centrocampista gialloblù. Il Var richiama però Massa che guarda l’intervento e decide di non assegnare il rigore. Non terminano le contromosse di Palladino: il tecnico del Monza decide di schierare Gagliardini e Kyriakopoulos al posto di Bondo e Zerbin. Molto sfortunati i brianzoli: poco dopo le sostituzioni di Palladino, Birindelli si ferma per un problema muscolare. Il tecnico biancorosso costretto a un cambio forzato: dentro Pereira. I ritmi del secondo tempo sono calati notevolmente: al 75’ la partita è ferma sullo 0-0. Le azioni corali non funzionano, pertanto Colpani cerca di crearsi un’occasione tutto da solo: parte largo a destra, si accentra e calcia da fuori area, ma il tiro finisce largo sul fondo. Di Gregorio e Montipò totalmente inoperosi durante il corso del secondo tempo. L’arbitro Massa concede 5’ di recupero. Nonostante il supplemento di tempo, rimangono inviolate le due reti. Finisce dunque 0-0 la partita tra Monza e Verona.