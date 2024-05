Napoli-Lecce 0-0, al Maradona vince la sfortuna: tre pali e reti inviolate

Napoli, 26 maggio 2024 - Napoli e Lecce hanno chiuso con un pareggio la loro stagione. Partenopei e salentini non sono riusciti a smuovere il risultato, rimasto fino alla fine sullo 0-0. Tanta sfortuna da ambo le parti, con i padroni di casa che hanno colpito per due volte il palo e gli ospiti che hanno sbattuto contro il legno per primi ad inizio gara.

Le formazioni titolari

Francesco Calzona sceglie il 4-3-3 come modulo di partenza del suo Napoli. Tra i pali c'è Meret, Di Lorenzo e Olivera sono i due terzini e Ostigard e Juan Jesus i due centrali di difesa. Anguissa, Lobotka e Cajuste compongono il trittico a metà campo, mentre in avanti Politano e Kvaratskhelia affiancano l'unica punta Simeone. Dall'altra parte Luca Gotti preferisce il 4-2-3-1. Il Lecce schiera Falcone in porta, coadiuvato dalla retroguardia composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Ramadani e Berisha sono i due mediani, Almqvist, Blin e Dorgu agiscono sulla trequarti. Krstovic è il terminale offensivo.

Primo tempo

Bisogna attendere solo il secondo minuto per il primo guizzo del match al Maradona: il Napoli si affaccia immediatamente all'area avversaria, con Olivera che incorna di testa su assist di Di Lorenzo, senza trovare lo specchio della porta difesa da Falcone. A questi primi minuti di palleggio partenopeo i salentini rispondono al 9', quando Krstovic imbecca Dorgu, il quale stoppa e calcia ad incrociare, scheggiando il palo alla sinistra di Meret. Dall'altra parte del campo, due minuti dopo, Politano cerca fortuna dai sedici metri e conclude largo di poco, mentre gli ospiti tornano ad abbassare il baricentro. Simeone tenta di sbloccare il risultato al 20' per conto proprio, con un dribbling che gli libera lo spazio per calciare: tiro potente, ma troppo alto. Le occasioni da gol stentano ad arrivare e nel finale i ragazzi di Gotti ci provano in contropiede, con un Berisha però impreciso in chiusura di azione. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

Il Napoli torna in campo con un piglio battagliero, determinato a portarsi in vantaggio. Cajuste ci prova da fuori e calcia in curva, mentre Ngonge la porta la centra poco dopo e costringe Falcone a smanacciare in calcio d'angolo. I campani ora spingono tanto e il Lecce deve soffrire. Al minuto 53 Cajuste colpisce in pieno il palo con una conclusione quasi perfetta, a Falcone già battuto. L'assolo dei padroni di casa continua ad essere sfortunato: al 64' è Ngonge a calciare dal limite dell'area e a colpire un altro palo, il terzo in totale del match. I salentini non escono più e restano aggrappati al pareggio. Baschirotto salva il risultato su Olivera al 71', mentre Ostigard conclude alto al 76'. Nelle ultime battute, superato il momento peggiore, gli ospiti riescono ad uscire dal guscio. Oudin prova a beffare Meret da fuori area e conclude largo all'83', dopo che Piccoli non era riuscito ad agganciare un assist di Rafia, che lo avrebbe mandato in porta.

Il tabellino del match

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (85' Mazzocchi), Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (65' Osimhen); Politano (46' Ngonge), Simeone (46' Raspadori), Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Traore, Osimhen, Rrhamani, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, D'avino, Raspadori. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (65' Piccoli); Ramadani, Berisha (77' Rafia); Almqvist (56' Gonzalez), Blin (77' Oudin), Dorgu; Krstovic (55' Pierotti). A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Radia, Oudin, Venuti, Gonzalez, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba, Samek, Piccoli. Marcatori: - Direttore di gara: Federico Dionisi Cartellini gialli: - Cartellini rossi: - Leggi anche: Milan-Salernitana 3-3, l'era Pioli si chiude con un pazzo pareggio