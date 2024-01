Napoli contestato dai tifosi, Mazzarri sconfortato e Conte in tribuna

Napoli, 7 gennaio 2023 – Sprofondo azzurro. Il Napoli non pare più lui: vetta a +20, una nuova batosta, questa volta per 3-0 contro il Torino, e la squadra costretta a correre sotto la curva per chiedere scusa ai tifosi.

Il colpo di grazia è il fallaccio di Mazzocchi che ha lasciato i campani in 10. Un cartellino rosso rimediato all’esordio con tanto di faccia stravolta di Mazzarri in tribuna. Un mister che dal suo arrivo pare aver compattato il gruppo, senza però raccogliere i risultati desiderati.

Un po’ di scuse le avrebbe anche: l'arrivo a stagione (complicata) in corso, le condizioni di Osimhen tra infortuni, squalifiche e Coppa d'Africa oltre alle assenze numerose.

Fino a questo momento Walter ha conquistato praticamente la metà dei punti del suo predecessore. Garcia 21 in undici partite e Mazzarri 7 in sette incontri, centrando però la qualificazione agli ottavi di Champions. A peggiorare il bilancio c’è però la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia.

C’è lo spettro dei numeri a preoccupare l’allenatore Toscano, ma non solo. C’è pure un Conte (non è un secreto sia uno dei sogni proibiti di De Laurentiis) che oggi si è presentato in tribuna, oltre al contratto di Rudi Garcia non ancora scaduto.