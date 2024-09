Osimhen-Galatasaray, accoglienza da eroe a Istanbul. Ma a gennaio potrebbe già andarsene: ecco perché

Istanbul, 3 settembre 2024 – La telenovela dell'estate di calciomercato è finalmente arrivata alla conclusione: Victor Osimhen lascia il Napoli e in questa stagione giocherà in prestito nel Galatasaray. L'attaccante è sbarcato lunedì notte all'aeroporto Ataturk di Istanbul ed è stato accolto da eroe da numerosi tifosi.

Osimhen: “A Istanbul atmosfera incredibile”

"L'atmosfera è incredibile. Una bella sensazione. Qui c'è una delle migliori tifoserie del mondo. Mertens? Bello ritrovarlo. Ho parlato con lui prima di venire qui", ha detto Osimhen. Il club turco ha avuto l'idea di rivolgersi al Napoli dopo l'infortunio di Mauro Icardi, che dovrebbe rientrare tra un mese. Il nigeriano sostituirà quindi l'ex bomber interista per poi fare coppia con lui in attacco al suo rientro.

La clausola per liberarsi a gennaio

Osimhen, finito fuori rosa con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, passa in Turchia in prestito secco sino al termine della stagione e l'ingaggio (circa 11 milioni di euro) sarà interamente a carico del Galatasaray. L’avventura a Istanbul potrebbe però durare solo fino a gennaio: Osimhen ha infatti ottenuto la possibilità di liberarsi in caso di chiamata di un top club europeo e pare abbia stilato una lista di dieci squadre.

L’accordo con il Napoli

L’ex numero 9 azzurro prima del trasferimento ha anche prolungato di un anno (fino al 2027) il contratto con il Napoli: la grande novità è però il taglio alla clausola rescissoria, che passerebbe da 130 a circa 80 milioni di euro.

Il Galatasaray punta Rabiot

Intanto il Galatasaray è scatenato sul fronte mercato: i turchi stanno flirtando anche con Adrien Rabiot. Il centrocampista ex Juventus è svincolato e può esser ingaggiato da qualsiasi squadra in qualsiasi momento. Per questo motivo il francese sta prendendo tempo, nella speranza di ricevere una proposta più allettante, magari dalla Premier League o dalla Liga, e non ha ancora risposto al club giallorosso