Osimhen furioso con l'agente di Kvara: cosa è successo. Napoli, volano gli stracci

Napoli, 10 gennaio 2024 - Chiaro e conciso. Forse sin troppo. Victor Osimhen non è andato per il sottile con Mamuka Jugeli, agente del compagno di squadra Kvicha Kvaratskhelia. Qualche giorno fa l’agente ha dichiarato che l'attaccante nigeriano sarebbe pronto al trasferimento in Arabia già nella prossima sessione di mercato estiva. In particolare l’agente dell’ala georgiana, intervistato dal giornalista connazionale Tsotne Knikladze, ha detto: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen. Khvicha, al contrario, non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro".

Frase, quella del possibile trasferimento, che non è andata per niente giù a Osimhen che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia con scritto: "Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di m***a, sei vergognoso. Sono imbarazzato per come ragioni. Idiota! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA!!!".

Nel continuo dell’intervista, Jugeli aveva poi parlato solo del suo assistito e delle prospettive di carriera future, lasciando comunque presagire un possibile addio al Napoli in futuro: "Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta ottenendo. Chi conosce il calcio sarà d'accordo con me sul fatto che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. PSG e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane".

Rimane da capire se, ed eventualmente quando, Osimhen e Jugeli daranno vita a una 'seconda parte' di questo confronto a distanza. Inoltre, non è da escludere che a questo punto non voglia intervenire anche Kvicha Kvaratskhelia per sedare un po' gli animi. I due attaccanti, simbolo del terzo scudetto partenopeo conquistato la scorsa stagione, al momento stanno faticando in campionato, così come tutta la rosa a disposizione di Walter Mazzarri e, dunque, incrinare i rapporti in questo modo non è certo la via migliore per uscire dalla crisi. Il Napoli, reduce dalla sonora sconfitta per 3-0 contro il Torino, ospiterà la Salernitana sabato 13 gennaio alle ore 15, in un derby campano che si prospetta accesissimo. Gli azzurri hanno conquistato solo 4 punti nelle ultime cinque partite e al momento sono al nono posto in classifica a -6 dal quinto posto (che, ricordiamo, potrebbe valere comunque l’accesso in Champions League); mentre la squadra di Pippo Inzaghi è ancora fanalino di coda con 12 punti in 19 giornate, ma a soli tre punti dal Cagliari che occupa il diciassettesimo posto, ovvero appena fuori dalla zona retrocessione. Kvaratskhelia sarà sicuramente dei primi undici, assieme a Politano e Raspadori (in pole su Simeone al momento) in attacco visto che il capocannoniere della passata stagione sarà fuori fino a febbraio a causa dell’impegno in Coppa d’Africa. A centrocampo agiranno Zielinski e Cajuste con Lobotka vertice basso, mentre dietro la linea a quattro sarà composta da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Dall’altra parte anche la Salernitana deve fare a meno di qualche pedina importante a causa Coppa d’Africa e infortuni (Lassana Coulibaly e Boulaye Dia tra i vari), dunque al momento la scelta di Inzaghi ricadrebbe in Simy come riferimento con Candreva e Tchaouna alle spalle, ma attenzione anche a Ikwyemesi che si gioca una maglia da titolare proprio con il classe 2003 ciadiano.

Victor Osimhen, al momento, è in ritiro con la Nigeria per preparare l'esordio in Coppa d'Africa previsto per domenica 14 gennaio alle ore 15 contro la Guinea Equatoriale. La Nigeria è stata inserita nel gurppo A con Costa d'Avorio, Guinea-Bissau e, appunto, la Guinea Equatoriale. Le super aquile sono tra le favorite del torneo, d'altronde mister José Pereiro può contare su giocatori di calibro internazionale come: Troost-Ekong in difesa, Ndidi, Onyeka e Iwobi a centrocampo e una batteria d'attaccanti con Iheanacho, Chukwueze, Lookman e Boniface oltre appunto al centravanti del Napoli e tutti gli altri. Vedremo se gli strascichi di questa storia sanno evidenti già a partire dalla Coppa d’Africa e, soprattutto, una volta che Osimhen farà ritorno in Italia per disputare la seconda parte di campionato con il Napoli assieme a Kvara. Una cosa è certa, tutti i tifosi azzurri sperano che tutto ciò si risolva in più in fretta possibile e quei due tornino a essere quella coppia devastante che abbiamo imparato a conoscere nell’ultima stagione di Sere A.