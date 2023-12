Superlega, il no di tante big: ma De Laurentiis ne vuole una italiana

Roma, 22 dicembre 2023 – C’è chi dice no, e sono poi già tanti i club che non intravedono nulla di storico nella sentenza della Corte di Giustizia UE sull’abuso di posizione dominante di Fifa e Uefa che aprirebbe di fatto le porte a una Superlega europea. In Italia registriamo già la posizione contraria di Inter, Roma, Atalanta, Udinese e Genoa attraverso i profili ufficiali su siti e social. All’estero, molte big che potenzialmente sarebbero interessate al torneo delle stelle si fanno già da parte, ribadendo la loro fedeltà al calcio ‘di sempre’: City, United, Atletico Madrid, Bayern, Psg e Siviglia non si dicono disposte a tuffarsi in nuovi tornei.

Aurelio De Laurentiis, 74 anni, presidente del Napoli

In Italia, però, esce dal coro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In una intervista al Corriere dello Sport, il patron degli azzurri parla di “svolta epocale” e coniuga all’italiana il concetto di Superlega. “Penso a una Serie E, dove E sta per élite", dice ADL. Fatta di "sole squadre di città con un numero rilevante di tifosi. Un Palermo che dà garanzie economiche non può fare la trafila dalla serie D. Un Bari che ha un bacino di un milione duecentomila fan non può stare dove sta. Mentre in prima serie ti trovi città di ventimila abitanti che non fanno diecimila biglietti. Allora io dico: alle sette, otto squadre che egemonizzano la classifica, aggiungiamone altre sette che possono avere le stesse ambizioni. E chiudiamo a 14 posti nella serie d'élite. Poi due gironi di Serie A da venti squadre. E il resto è dilettantismo, che funga da vivaio".