Nations League, Francia-Italia: Spalletti ritrova Tonali. Orari e dove vederla in TV

Parigi (Francia), 5 settembre 2024 – A poche settimane dalla cocente delusione dell’eliminazione da Euro 2024, l’Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo: domani sera alle 20.45 (diretta su Rai 1), al Parco dei Principi di Parigi comincerà il cammino in Nations League degli azzurri, che affronteranno la Francia padrona di casa. La voglia di riscatto e di far vedere la vera anima azzurra c’è tutta, come ha ammesso il CT Spalletti ai canali ufficiali azzurri: “Ho visto buone cose in questi giorni di allenamenti. C’è stata partecipazione, disponibilità e fiducia in quello che si andrà a fare. Questi sono valori molto importanti che mi hanno ridato il sorriso dopo l’Europeo”. La voglia è quella di ben figurare per rialzare la testa e voltare pagina: “Non ci possiamo permettere di sottovalutare nulla, soprattutto dopo la brutta figura che abbiamo fatto. C’erano e ci sono alcune cose da cambiare, che ora sono da mostrare anche in partita come abbiamo fatto in allenamento e va rimessa a posto la fiducia che abbiamo in noi ma va mostrata anche a tutti i nostri tifosi che devono ritrovare fiducia in noi”. Dall’altra parte un colosso come la Francia: “Si affronta da squadra, perché hanno calciatori di livello altissimo. Tatticamente dovremo essere sempre squadra, perché in campo aperto la Francia può essere pericolosissima. Giocatori come Mbappé si marcano solo con il gioco di squadra, con l’atteggiamento di tutti. Bisognerà capire le fasi di gioco, perché loro hanno la prerogativa di lasciarti comandare il gioco per poi cercare di sfruttare le corse in campo aperto dietro alla linea di difesa che sono estremamente difficili da marcare”.

Le possibili scelte di Descahmps e Spalletti

Deschamps punterà sul 4-2-3-1 e su un undici titolare con diverse conoscenze della Serie A, a cominciare dal portiere Mike Maignan, che sarà protetto da un pacchetto arretrato composto dall’altro rossonero Theo Hernandez, Saliba, Upamecano e Clauss. Tinte rossonere anche nella diga davanti alla difesa, formata da Fofanà e Kanté. Kolo Muani, Olise e Barcola agiranno invece sulla trequarti, a supporto di Kilyan Mbappé, il quale ricoprirà lo spot di punta centrale. Spalletti risponderà invece con un 3-5-2 cercando di trovare solidità: in porta ci sarà Donnarumma, il quale avrà davanti a sé un terzetto di centrali formato da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Bellanova e Dimarco saranno invece i due quinti che agiranno a tutta fascia, con Frattesi, Ricci – favorito su Fagioli – e Tonali, che torna in campo anche in azzurro dopo la lunga squalifica, a comporre il centrocampo. Davanti, infine, la scelta sulla composizione della coppia d’attacco ricadrà invece su Retegui e Raspadori.

Orari e dove vederla

Orari e dove vedere la gara: la partita Francia-Italia, valida per la Nations League, sarà trasmessa venerdì 6 settembre alle ore 20.45 su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Probabili formazioni: Francia (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Y. Fofana, Kanté; Kolo Muani, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps. Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. All. Spalletti.