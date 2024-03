Nazionale, ecco la nuova maglia dell’Italia per Euro 2024

Roma, 14 marzo 2024 – L’Italia chiamò. Con questo chiarissimo richiamo all’Inno di Mameli, debuttano le nuove maglie della Nazionale Italiana che gli azzurri indosseranno in campo ad Euro 2024 in Germania.

Realizzato da Adidas, il nuovo sponsor tecnico, il kit prevede una maglia ufficiale che ovviamente non abbandona il classico azzurro ma aggiunge alcuni tratti distintivi rispetto al passato, pur richiamando in alcuni tratti le divise indossate dalla Nazionale in altre occasioni e in particolare quella dei Mondiali 2006 che si sono giocati proprio in Germania (stessa sede dei prossimi Europei). Detto della strofa “L’Italia chiamò” presente sul colletto, sulle spalle compare il tricolore con le strisce che va così a distinguere in modo univoco la nuova divisa. Sui fianchi poi un dettaglio bianco, che richiama la doppia tonalità della maglia della Nazionale a Germania 2006. Sulla schiena in basso, un blu più scuro che da maggiore movimento alla divisa. Completano il kit ufficiale calzettoni azzurri e pantaloni bianchi con motivo obliquo azzurro/blu sfumato sul retro.

La seconda maglia invece, bianca come da tradizione, vanta la spalla destra con strisce e inserto verdi e la sinistra con elementi in rosso, richiamando così idealmente il tricolore. Il colletto invece è in blu. Le bande con lo stesso ordine di colori tornano poi anche sui fianchi. Queste dunque le divise che i ragazzi di Spalletti indosseranno a Euro 2024, un mix tra tradizione e look moderno, con il debutto nella competizione del nuovo kit che avverrà il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania.