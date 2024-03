Tintin, la seconda maglia del Belgio per Euro 2024 si ispira al fumetto di Hergé

Roma, 14 marzo 2024 – Immaginate Kevin De Bruyne, con la sua vecchia capigliatura, correre sul rettangolo verde con la nuova seconda divisa del Belgio. Sarebbe il testimonial perfetto. Sì perché il kit away dei Red Devils omaggia uno dei personaggi belgi più celebri, vale a dire Tintin, nato dalla matita di Hergé.

In realtà la seconda maglia della nazionale belga è proprio una celebrazione del grande fumettista e del suo personaggio, il report investigatore protagonista anche sul piccolo schermo con un cartone animato che veniva trasmesso anche in Italia. La divisa si compone di una maglia celeste con colletto bianco e pantaloni marroni, a cui si aggiungono calzettoni bianchi, richiamando i classici colori degli abiti di Tintin.

BELGIUM SOCCER

Il suo taglio di capelli somiglia molto a quello avuto in passato dal centrocampista del Manchester City che sarà tra i punti di riferimento dei Red Devils ad Euro 2024 al via a giugno in Germania. La scelta di questo omaggio a Hergé rispecchia anche i gusti di Piet Vandendriessche, presidente della federazione belga e grande fan di Tintin che ha espresso la sua soddisfazione e speranza che questa maglia possa portare la nazionale a trionfare nella rassegna continentale.

Nato nel 1929 come supplemento di un quotidiano belga, Tintin ha venduto 270 milioni di copie ed è stato tradotto in 70 paesi. La nuova divisa debutterà il prossimo 26 marzo nell’ amichevole in programma contro l’Inghilterra. La prima maglia invece è più classica, con la maglia caratterizzata da un rosso scuro tendente al bordeaux e debutterà invece già sabato prossimo nel match amichevole contro l’Irlanda.