Pallone d’Oro, dopo Messi il nuovo che avanza: da Haaland a Bellingham

Parigi, 31 ottobre 2023 – Nati per frantumare record, cresciuti con l’istinto del gol e ‘atterrati’ nelle squadre da vincenti. C’è più che speranza in un calcio del futuro (ora più vicino che mai) senza Leo Messi. Una manciata di ragazzi con il Pallone d’Oro già scritto nella carta d’identità: su tutti il norvegese Haaland, l’unico che davvero in questo 2023 sembrava poter impensierire la posizione della Pulce.

Missione compiuta per l’argentino dell’Inter Miami: Mondiale e poi ottavo Pallone d’Oro a coronare una carriera che a 36 anni non è ancora finita. E il candidato più ovvio a raccoglierne l’eredità è appunto Haaland, 23 anni, vincitore della Champions col suo Manchester City, secondo alla seratona di Parigi e detentore del premio come miglior marcatore, grazie alle sue 52 reti, segnate veramente da ogni parte del campo.

E’ la classe dei ventenni, super vincenti e tutti con l’istinto del campione. La concorrenza è grande, a partire da Kylian Mbappé (24 anni): per lui pirotecnica finale Mondiale, persa nonostante i tre gol, ma un campionato vinto col PSG, dove a ogni partita sfodera velocità classe e talento fuori categoria.

E poi c’è lui, Jude Bellingham, astro nascente del Real, completo in ogni parte del campo e con una media gol impressionante: 10 partite e 10 gol nella Liga, 3 partite e 3 reti in Champions: dovesse continuare di questo passo potrebbe seriamente insediare la posizione di Haaland nella vittoria al Pallone d’Oro.

Fondamentale per la stagione scudettata del Napoli, anche Victor Osimhen (24 anni), che entra di diritto nella classifica delle giovani promesse. Settimane un po’ altalenanti le ultime per la punta dei Celesti, ma per le prossime edizioni del Pallone d’Oro resta comunque uno dei più papabili.

Altra giovane stella del Real Madrid da tenere d’occhio è Vinicius Jr. Il calciatore brasiliano, 23 anni, con i Blancos ha collezionato titoli su titoli.

C’è poi un outsider da tenere d’occhio: Serhou Guirassy, il 27enne della Guinea sta dominando con lo Stoccarda, e ha una media gol impressionante: 14 reti in otto partite. Segna più di Haaland e di Mbappé.