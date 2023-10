Pallone d’Oro a Messi, Matthaus senza filtri: “Immeritato, nessuno meglio di Haaland”

Parigi, 31 ottobre 2023 – Spunta il fronte ‘anti-Messi’ dopo la consegna dell’ottavo Pallone d’Oro alla Pulce. "E’ immeritato – dice Lothar Matthaus a Sky Deutschland –, per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi. La votazione è una farsa".

Non per merito, è la sintesi, ma "per l'eternità", come scrive L'Equipe. Messi ha vinto da solo lo stesso numero di trofei di Cruyff, Platini e Beckenbauer messi assieme. Senza il dualismo con Cristiano Ronaldo sarebbero stati probabilmente tredici, con un quindicennio di campioni, un paio di generazioni, lì a guardare in disparte.

I Mondiali d'inverno hanno alzato una ulteriore barricata inespugnabile persino per Haaland, i suoi 52 gol. In Inghilterra infatti non l'hanno presa benissimo. Un editoriale di Jim White sul Telegraph argomenta la critica complottista: "La Fifa ha aggirato tutte le regole per consentire lo svolgimento del Mondiale a metà stagione, e così France Football ha spudoratamente minato l'integrità del premio alterandone i parametri per tener conto di quelli dell'anno scorso per rendere Messi un contendente. Se i soliti criteri fossero stati applicati correttamente, Messi non sarebbe stato neanche lontanamente vicino al premio".

Anche il Telegraph è senza filtri, e dà a Messi del "pensionato". "Certo, ha segnato 11 gol e fornito 8 assist in sole 11 partite, ma quei gol erano per l'Inter Miami”. Nel frattempo, nel 2023, Erling Haaland ha segnato 38 gol, “una resa maggiore di chiunque altro nei massimi campionati europei, e ha concluso la stagione 2022-23 con 52 gol in 52 presenze" continua. "Ma in realtà c'è qualcosa di molto più significativo dietro la bizzarra decisione di dare il trofeo a Messi piuttosto che all'uomo che per chiunque abbia un paio di occhi aperti merita di essere premiato: Haaland gioca in Inghilterra.