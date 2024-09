Parma-Milan, Pecchia: "Sono contento. Abbiamo avuto grande voglia di vincerla"

Parma, 24 agosto 2024 – Un Parma tutto cuore si prende il primo successo del suo campionato battendo 2-1 il Milan al Tardini grazie a una grande prestazione. Reattività, grinta e velocità in ripartenza sono state le armi che hanno permesso ai ducali di mandare al tappeto un Milan apparso ancora molto indietro sul piano della costruzione dell’identità di squadra e poco incisivo e troppo passivo in fase difensiva, nonostante il confortante esordio da titolare di Pavlovic, una delle poche note liete per mister Fonseca.

Pecchia: “Grande voglia di vincere la partita”

Miglior regalo di compleanno non poteva invece esserci per mister Fabio Pecchia che ai microfoni di DAZN ha esordito elogiando il lavoro di Almqvist e Cancellieri, che hanno confezionato il definitivo 2-1 rendendo vano il momentaneo pari di Pulisic, il quale al 66’ aveva replicato all’iniziale vantaggio di Man: “Sono due giocatori arrivati da appena 10 giorni e non era facile inserirsi in un contesto di squadra nuovo. Sono molto soddisfatto, perché nel nostro momento di maggior sofferenza ci hanno permesso con le loro grandi giocate di vincere la partita”. Sulla partita: “Oggi il Milan ci ha tenuto molto sotto pressione soprattutto a inizio ripresa, ma poi in queste situazioni si apre il campo ed è in quei momenti che bisogna colpire. Sono molto contento perché non ci siamo solamente difesi ma abbiamo anche avuto sempre una grande voglia di andare a vincere la partita”.

Fonseca: “Io il principale responsabile”

Gli umori sono invece decisamente cupi sul fronte rossonero. Dopo la prestazione chiaroscurale contro il Torino, infatti, il Milan non ha saputo fare passi avanti ed anzi è apparso ancora troppo compassato in costruzione e ha mostrato gravi lacune nei meccanismi difensivi: “Quando si difende così è difficile vincere – ha esordito mister Paulo Fonseca –. In generale in fase difensiva abbiamo fatto molto male. Non siamo riusciti a difendere come squadra e individualmente abbiamo perso troppi duelli. Abbiamo lasciato troppi spazi, siamo arrivati tardi sul pressing e abbiamo sbagliato molte marcature preventive. Quando si fanno tanti errori così e si concedono tante situazioni pericolose a una squadra come il Parma è difficile vincere”.

Il tecnico portoghese non si è però nascosto e si è assunto le sue responsabilità: “Sono il principale responsabile di quello che succede alla squadra, me ne assumo le responsabilità e non mi sottraggo. Mi sembra però che ci sia un problema collettivo nell’atteggiamento difensivo e sul piano dell’aggressività. Contro il Torino abbiamo cercato di partire pressando alto e abbiamo avuto problemi, oggi è successo lo stesso. Quando gli avversari riescono a uscire dalla pressione, fatichiamo a ritrovare le giuste posizioni e quando lo facciamo siamo comunque troppo passivi”. Le premesse, dopo un precampionato senza sconfitta sembravano ben diverse: “La verità è che abbiamo giocato un’ottima prestagione ma adesso ci siamo calati nella realtà. Giocare contro le grandi squadre è sempre più semplice. Ci sono più motivazioni. Adesso c’è stato un cambiamento difficile da comprendere. Durante la settimana, la squadra prepara bene tutte le situazioni tattiche, poi arriviamo alla partita e la cominciamo in questo modo. È qualcosa difficile da spiegare”.