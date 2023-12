"200° Partita Ufficiale per Gaetano Masucci: Parla l'Idolo della Tifoseria"

Un ingresso in campo, per una decina di minuti (recupero compreso), che hanno rappresentato la duecentesima partita ufficiale in maglia Pisa per Gaetano Masucci. "E’ stato emozionante. Ogni scampolo di partita nel quale entro lo vivo intensamente e mi fa vivere". Il numero 26, in sala stampa, ha quindi commentato il pareggio interno ottenuto con la Cremonese: "Rispetto alle altre partite, abbiamo interpretato la gara bene in entrambe le fasi, cosa che ci era mancato le scorse volte, senza dimenticarci il valore dell’avversario. Abbiamo svolto tanto lavoro sugli errori che abbiamo commesso, e mi sembra sia stato recepito. Dobbiamo guardare il futuro in maniera assolutamente positiva". Immancabile, quindi, per l’idolo assoluto della tifoseria quale Masucci, un commento sulla situazione dello stadio: "Noi ci concentriamo sul campo, queste sono dinamiche che facciamo fatica a commentare, anche non sapendo bene i fatti. Non saprei rispondere".

L.V.