Ufficiale, Abildgaard è del Pisa. Arriva in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni

Pisa, 30 agosto 2024 - Anche Abildgaard è un giocatore del Pisa. Il giocatore infatti ha vinto la concorrenza di Saric del Palermo, su cui si era orientata la società nerazzurra e alla fine si è accasato in nerazzurro. Un lungo corteggiamento che ha portato, infine, all'acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto per il 28enne centrocampista danese del Como con la firma, pochi minuti fa, all'Hotel Sheraton di Milano. Il riscatto, alla fine del prestito è stato fissato per 2 milioni. Dopo Lind e Hojholt arriva il terzo danese per i nerazzurri che concludono quella che, a meno di colpi di scena, sarà l'ultima operazione di mercato per la società nerazzurra in questa finestra di trattative. Michele Bufalino