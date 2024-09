Clamoroso, il tecnico del Cittadella Gorini ammette l'errore in distinta contro il Pisa

Pisa, 30 agosto 2024 - Un altro colpo di scena nel merito del caso 'Cittadella-Pisa'. L'allenatore Edoardo Gorini, in conferenza stampa prepartita, alla vigilia della sfida col Modena, è tornato sopra la questione, potenzialmente aggravando la posizione del club. L'ammissione

Queste le dichiarazioni di Gorini: “Siamo tranquillissimi perché, vabbè, è stato commesso un errore di superficialità, ma già durante la partita abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. So che la società ha diramato un comunicato, quindi siamo tranquilli”. E ancora: “Ripeto, è stata una ingenuità, è stato un errore, ma può capitare. Noi comunque ci siamo messi a posto nel tempo necessario e abbiamo risposto alla procura”. Posizione aggravata?

Il tecnico di fatto ammette che è stato fatto un errore e solo durante la partita sarebbe stato posse rimedio allo sbaglio, confermando di fatto ciò che è emerso dalle colonne de La Nazione, ovvero che la comunicazione del Cittadella era giunta dopo il calcio d'inizio, nel caso specifico all'intervallo. Successivamente Gorini ha continuato ad ammettere che è stato fatto un errore da parte di chi di dovere. Di fatto queste dichiarazioni potrebbero anche essere utilizzate come prova nel ricorso che sta preparando il Pisa. Il ricorso

Il Pisa infatti ha presentato ricorso dopo la partita contro il Cittadella di martedì sera, conclusasi con un pareggio di 1-1, perché un giocatore del Cittadella, Jacopo Desogus, a detta della società nerazzurra, avrebbe partecipato alla gara senza averne titolo, ovvero non comparendo in un primo momento sulla distinta. Di conseguenza, la Lega Serie B non ha omologato il risultato con la comunicazione del giudice sportivo. Se il ricorso venisse accolto, il Pisa potrebbe ottenere una vittoria a tavolino per 3-0, modificando così la classifica. Michele Bufalino