A. A. A. almeno due top player cercansi. Nel mirino una punta e un difensore centrale

di Michele Bufalino

La macrostrategia per il mercato di gennaio è stata definita nelle segrete stanze di via Cesare Battisti. Nonostante le feste infatti, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per cercare di migliorare la rosa per quello che sarà un vero e proprio calciomercato di riparazione. Tra riunioni tecniche e consultazioni, sul taccuino di Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli il Pisa avrebbe infatti deciso di prendere almeno due titolari in ruoli chiave per far fare il salto di qualità alla rosa, guardando anche alla categoria superiore, la Serie A. L’intento di direttore generale e sportivo è quello di acquistare due top player, più precisamente una punta e un difensore centrale. Esisterebbe una ristretta cerchia di nomi sul taccuino, ma la società non ha ancora sciolto le riserve in via definitiva. Per quanto riguarda il reparto arretrato, si valuta anche il ricorso alla difesa a tre. Se così fosse non verrebbero effettuate cessioni eccellenti nel ruolo, altrimenti nel caso si decidesse di puntare più su una difesa a quattro, qualcuno potrebbe anche essere ceduto in prestito. Il candidato più probabile sembrerebbe essere Maxime Leverbe, il cui rendimento non è stato pienamente all’altezza rispetto agli altri compagni di squadra, tanto da non essere più la prima scelta accanto a Canestrelli nelle gerarchie del reparto.

In attacco invece l’idea è quella di acquistare una punta di peso guardando con insistenza anche alla Serie A. Prima però bisognerà cedere e il candidato più probabile potrebbe essere Gliozzi. Sia il Catanzaro che lo Spezia si sono fatti avanti, ma i calabresi non hanno ancora affondato il colpo, mentre i liguri hanno virato su Puscas del Genoa, per il quale D’Angelo avrebbe dato il suo benestare per l’arrivo a La Spezia. Quasi certamente per liberare posti over a partire sarà prima di tutto un centrocampista, rimpiazzato eventualmente da un under (resta in piedi la trattativa per Amatucci, 2003 della Fiorentina). Anche in questo caso i papabili restano sempre Adam Nagy e Idrissa Touré, a titolo definitivo o in prestito. Niente di concreto invece per il portierino Manuel Gasparini, under del Potenza, classe 2002. Dalla Basilicata caldeggiavano il suo arrivo in nerazzurro, ma non sono ancora arrivate conferme dalla società nerazzurra su questa operazione. Si guarda però anche al futuro. Il Pisa infatti ha sondato il terreno con il Cesena per Christian Shpendi, il fratello di Stiven, già trattato dai nerazzurri questa estate. Se il maggiore dei due Shpendi è approdato infine all’Empoli, il Pisa questa volta è arrivato per primo sul talentino albanese bianconero, anche se la concorrenza è folta, ma il 20enne classe 2003 è attualmente titolare inamovibile e il Cesena non lo lascerà partire a gennaio, forte anche dei suoi 10 gol in 15 partite. Stefanelli e Corrado lavoreranno in ottica stagione 2024-25.