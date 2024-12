I cinque motivi per non perdere Modena-Pisa

Pisa, 20 dicembre 2024 - Torna la rubrica dei cinque motivi per un match di eccezione, Modena-Pisa. Scopriamo perché vale la pena guardare questa partita così ricca di potenziali spunti.

L'ULTIMA PRIMA DEL BIG MATCH - Quella col Modena sarà l'ultima partita prima della grande sfida con il Sassuolo. Per il titolo di campione d'inverno tutto dipenderà dal turno di questo fine settimana. Il Sassuolo si trova a quota 40 punti e il Pisa a 37, ragion per cui, se i nerazzurri dovessero perdere a Modena basterebbe un punto ai neroverdi per aggiudicarsi il titolo di Campione d'Inverno.

LIND IN DUBBIO - Lind ha avuto un attacco influenzale e potrebbe essere in dubbio per partire titolare o dal primo minuto. Di conseguenza uno dei temi della partita sarà la titolarità in attacco. Toccherà a Nicholas Bonfanti, tra l'altro grande ex della partita, prendere il posto di Lind e giocarsi le proprie carte tornando magari anche al gol? Oppure sarà il danese nonostante tutto a stringere i denti e scendere in campo come avvenuto quando alcuni giocatori furono colpiti da un virus la scorsa settimana?

LA PARTITA DI VAIRA - La trasferta di Modena per il direttore sportivo del Pisa Davide Vaira ha un significato speciale: "Ho vissuto tre anni importanti a Modena e non sarà una partita come le altre - ha detto il direttore nei giorni scorsi -. Abbiamo ottenuto bellissimi risultati vincendo il campionato e la supercoppa di Serie C, conquistando tanti record. Sarò per questo sempre riconoscente alla società che saluterò in trasferta"

OLTRE 1000 TIFOSI AL SEGUITO - Per la partita ieri sera erano stati venduti 2300 biglietti di cui 1260 nel settore ospiti con la prevendita che chiude oggi alle 19. Dati i problemi relativi alla tessera del tifoso per Genova contro la Sampdoria del 29 torna il grande pubblico a seguire i nerazzurri in trasferta.

A SECCO DA 24 ANNI - Sono 29 i precedenti ufficiali tra Modena e Pisa giocati nella città emiliana, tutti in campionato. I primi risalgano addirittura agli anni ’20, quelli pre girone unico. Il bilancio parla di 15 vittorie gialloblu, sei del Pisa e otto pareggi. Il Pisa non vince dal 10 dicembre 2000, in Serie C1, finì 0-1 con una rete di Costanzo. Storica la trasferta del febbraio 1987 che vide decidere il match da Lamberto Piovanelli, autore di un gran gol in trasferta nella partita terminata 0-1 per i colori nerazzurri. Il primo match in assoluto risale all'ottobre 2021 con i nerazzurri che persero da vice campioni d'Italia.