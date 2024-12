Abildgaard, l’allarme è subito rientrato. E Morutan ha ripreso ad allenarsi in gruppo

di Michele Bufalino

Alla ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club arrivano quasi solo buone notizie dal campo di San Piero a Grado. Solo un grande spavento per Oliver Abildgaard, dopo lo stop per un movimento innaturale del ginocchio occorso contro il Cosenza. Il giocatore, subentrato al minuto 81’ del match per rilevare Gabriele Piccinini, era uscito sulle sue gambe zoppicando vistosamente, ma il tecnico Filippo Inzaghi aveva lanciato l’allarme a fine gara: "Si è sentito girare il ginocchio, crediamo sia il collaterale". Ieri mattina però, dopo attenta valutazione, il giocatore ha iniziato a sentire meno dolore e lo staff medico ha ritenuto opportuno tenerlo a riposo, ma senza nemmeno passare dagli accertamenti del caso. Allarme rientrato e respiro di sollievo, tuttavia il giocatore rimarrà fermo in via precauzionale e valutato ancora, ma la sua situazione si è rivelata molto meno grave del previsto e già si pensa di portarlo addirittura a Mantova, se si verranno a creare le condizioni.

Notizie ancora più buone arrivano invece sul fronte Olimpiu Morutan. Il rumeno ha terminato ufficialmente il suo periodo di allenamento differenziato e ieri ha cominciato ad allenarsi insieme al gruppo. Procede a spron battuto la sua marcia di avvicinamento che lo guiderà al rientro. La società punta alla prima convocazione per la gara col Modena del 21 dicembre, ma il giocatore sta restituendo ottime sensazioni, pur restando un osservato speciale. Anche sul fronte Matteo Tramoni ci sono novità. Il corso è tornato a correre dopo lo stop dei giorni scorsi, ma non è ancora tornato in gruppo. Tuttavia non è scontata la sua convocazione per Mantova. Al meglio delle proprie possibilità è realistico pensare che il giocatore potrà essere convocato e al massimo partire dalla panchina, mentre col Bari lo staff si auspica che possa giocare dal primo minuto. Sarà comunque valutato giorno per giorno fino a venerdì, giorno della rifinitura pregara.

Niente da fare infine per Jan Mlakar. Lo sloveno non ha dato garanzie di poter riuscire a recuperare per sabato, di conseguenza rimarrà fermo per tutta la settimana. Dopo metà settimana lo staff proverà a inserirlo nuovamente per valutare la sua condizione, ma sembra escluso che possa tornare a disposizione per il match di Mantova. Rimane lo stato di emergenza quindi per il tecnico nerazzurro. Ricapitolando le assenze, ai lungodegenti Morutan, Leris ed Esteves restano fuori Tramoni e Mlakar, mentre Abildgaard rimarrà in dubbio per un totale di cinque-sei assenze per Inzaghi. Per quanto riguarda il calendario degli allenamenti, dopo la seduta mattutina al centro Cetilar di San Piero, gli allenamenti proseguiranno oggi (pomeriggio), domani (mattina), giovedì (mattina) e venerdì (mattina), al ritmo di una seduta al giorno, prima di raggiungere, il giorno prima del match, nel pomeriggio, la sede del ritiro a Mantova.