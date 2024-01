Accelerata del Cagliari per Idrissa Tourè. Cessioni in vista, Leverbe cerca squadra

Ultimi giorni di calciomercato e il Pisa si divide tra probabili cessioni e probabili innesti. Nelle ultime ore il Cagliari ha accelerato per Idrissa Tourè, il centrocampista nerazzurro classe 1998. Secondo quanto emerge dal capoluogo sardo la società avrebbe ottenuto il via libera dell’allenatore Claudio Ranieri, ma anche dallo stesso calciatore, tramite il suo procuratore, cha ha dato il bene stare all’operazione di mercato. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto, ma i dirigenti del Pisa hanno preso tempo. Non vorrebbero privarsi del ragazzo che, a detta dello stesso tecnico nerazzurro Aquilani "riesce a dare fisicità in mezzo al campo". Di conseguenza la decisione verrà presa soltanto nel corso della prossima settimana valutando anche l’eventuale contropartita dell’ala 2003 Jacopo Desogus. Idrissa Tourè era stato seguito anche dallo Spezia di Luca D’Angelo, ma la concomitanza con la sfida di oggi aveva stoppato l’operazione. Chissà che, dopo il match, le due società non riprendano a parlarsi. Con lo Spezia è tornato d’attualità anche il nome di Maxime Leverbe. Inizialmente accostato al Brescia, con il gran rifiuto del francese, che non ha voluto trasferirsi in Lombardia, ora è tornata sotto la società ligure. Oggi le società potranno discutere in tribuna vip o nella sala lounge del possibile affare. Resta vivo l’interesse di Udinese, Empoli, Frosinone e Cagliari per Pietro Beruatto, possibili partenti anche Emanuel Vignato e Roko Jureskin. Con la scadenza del primo giorno di febbraio i nerazzurri devono completare il mercato in entrata continuano a seguire per la difesa Giovanni Bonfanti, classe 2003 dell’Atalanta Under 23. Bonfanti, nonostante disputi il campionato di Serie C con l’Atalanta, è stato spesso convocato in prima squadra da Gasperini ed ha segnato nel 4-0 in Europa League tra i bergamaschi e il Rakow. I nerazzurri difficilmente potranno acquistarlo a titolo definitivo e non vogliono prestiti secchi. Se sarà possibile sulla base di un diritto di riscatto la trattativa andrà avanti, altrimenti si fermerà. Un altro nome per la difesa è quello del 20enne Yuri Rocchetti della Cremonese, mentre l’altro giovane Andrea Bozzolan del Perugia si è fermato per infortunio. Per il centrocampo interesse per Luis Rojas Zamora, 2002, del Crotone.

Michele Bufalino