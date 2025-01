Adorante-Bonfanti, scambio possibile. E a destra il sogno è lo svedese Almqvist

Storicamente il mercato di gennaio offre pochi e centellinati affari e a muoversi sono soltanto alcuni giocatori. Quando però vi è un grande interesse per alcuni di loro c’è il rischio che attirino l’attenzione di tante squadre. E’ il caso di Andrea Adorante, 24 anni, attaccante della Juve Stabia, con 8 reti all’attivo in questa prima parte di stagione. Il Pisa è interessato e sta ragionando sul suo possibile arrivo, ma non è la sola squadra ad averlo messo nel mirino. Potrebbe infatti innescarsi un derby d’alta quota per il giocatore, con il Sassuolo che si è detto interessato, mentre dalla Serie A è monitorato anche da Genoa e Monza. I neroverdi al pari del Pisa, stanno scandagliando il mercato per una punta in più da inserire in rosa e oltre ad Adorante stanno seguendo Brunori del Palermo. C’è però una discriminante che potrebbe innescarsi in favore della società nerazzurra, se deciderà di affondare il colpo per il calciatore della Juve Stabia. Le vespe infatti, assieme al Cesena, hanno raggiunto il Mantova nella lista delle squadre interessate a Nicholas Bonfanti.

Gli stabiesi infatti potrebbero cedere Artistico e stanno seguendo proprio il numero 9 del Pisa. Qualora però non riuscissero a trattenere dai sogni di gloria il giovane Adorante, essendo questa una sessione di mercato prettamente impostata anche sugli scambi, non è escluso che le due società possano studiare una mossa incrociata, cercando di venirsi incontro. Ipotesi scambio? Non proprio, ma quanto basta per andare al tavolo delle trattative e parlare di due possibili operazioni. Si continua a seguire, per l’attacco, anche Raimondo del Venezia e Cerri del Como, ma non solo.

E sulla destra? C’è una grande novità. Il Pisa infatti sta seguendo un profilo molto importante da Serie A, più per la prossima stagione, che per quella in essere. Si tratta di Pontus Almqvist, ala destra di 183 centimetri, classe 1999, perfetto per giocare sulla destra. Ha già 15 presenze all’attivo in Serie A, ma quasi tutte da subentrato. Un profilo giovane e di primissimo piano che ha portato la società a interessarsi. Difficile che arrivi nel corso di questo campionato, ma la porta è aperta. Nel frattempo ai nerazzurri è stato offerto Patrick Ciurria per la fascia destra, 29 anni, ma il nome non sembra rientrare nelle caratteristiche cercate da parte della società nerazzurra, ragion per cui continua la caccia da parte dei dirigenti nerazzurri. Diversi movimenti in uscita. Ieri è stata conclusa la prima operazione ufficiale del mercato di gennaio. Si tratta della partenza in prestito al Legnago da parte di Mattia Leoncini, spesso convocato in prima squadra. Intanto, oltre alla Samp, anche lo Spezia si è fatto sotto per il portiere Nicholas, dato il grave infortunio di Sarr e D’Angelo, che lo conosce bene, potrebbe alternarlo a Gori tra i pali. Sempre in uscita Johan Guadagno interromperà il suo prestito al Campobasso per essere girato, con molta probabilità, al Sestri Levante.