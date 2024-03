Al lavoro. Ma Barberis è fuori uso

Il turno infrasettimanale non concede tempo di riposo. Così il Pisa è subito tornato al lavoro per preparare la terza sfida in sette giorni, contro il Cittadella. Aquilani non avrà sicuramente a disposizione Andrea Barberis: la torsione innaturale del ginocchio subita mercoledì sera in seguito a un contrasto con Battistella non lasciano presumere niente di buono, con il centrocampista, tormentato dagli infortuni in stagione (soltanto 10 le presenze), uscito molto sofferente. La preoccupazione è quella di non rivederlo più in campo fino al termine della stagione, ma per esserne sicuri, è necessario attendere l’esito degli esami. L’infortunio ha costretto Miguel Veloso all’ingresso, non permettendogli così di osservare una giornata di riposo – come inizialmente previsto – costringendolo agli straordinari, considerando che dovrebbe partire dal primo minuto anche al "Tombolato".

A riposarsi nell’ultima partita, invece, è stato l’altro lusitano in rosa, Esteves, che contro Parma e Venezia era apparso meno brillante rispetto a quanto aveva abituato. Chi vedremo sicuramente in campo domenica sarà Marius Marin, che troverà il proprio posto in mezzo al campo dopo la giornata di squalifica, che invece terrà fuori Valoti (squalificato un turno). Chissà se Aquilani riserverà uno scampolo di gara a D’Alessandro, che contro il Modena è tornato in panchina dopo la lesione al polpaccio che lo ha tenuto fuori da fine gennaio. Nessuna defezione in rosa invece per gli avversari, peggiore squadra al momento del campionato con sette sconfitte consecutive, nelle quali ha segnato sei gol subendone diciassette ma, nonostante ciò, paradossalmente ancora in zona playoff.

Lorenzo Vero