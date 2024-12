All’Arena la partita dei record. Già polverizzati 9.200 tagliandi

E’ già la partita dell’anno e dei record con almeno 9200 biglietti già venduti a tre giorni dalla grande sfida, lo scontro al vertice di Santo Stefano delle 12.30 tra Pisa e Sassuolo. Ieri infatti anche l’ultimo scoglio, quello della tribuna superiore, è stato superato. Per la prima volta quest’anno infatti è andato esaurito anche il settore più costoso dello stadio, di conseguenza restano soltanto i posti riservati ai tifosi ospiti, per il momento solo con circa 150 tagliandi venduti, anche se difficilmente il dato salirà di molto, dato che la media delle presenze in trasferta dei supporter neroverdi si è sempre attestata più o meno su queste cifre, nel corso di questa stagione. Superato quindi il dato che resisteva fin dalla seconda giornata di campionato contro il Palermo, fissato a 8811 presenze allo stadio.

Il record stagionale è stato vicino ad essere superato in altre due occasioni, contro la Sampdoria (8745) e contro il Cosenza (8522), mentre prima ancora all’esordio in campionato contro lo Spezia di D’Angelo, il 17 agosto scorso, era stata raggiunta quota 8770. Non si è mai potuti però andare oltre sostanzialmente per due motivi. Il primo di natura tecnica, visto che, di fatto, finora vi era lo scoglio della limitazione a 9900 posti, a causa delle problematiche che hanno afflitto lo stadio, mentre il secondo è di natura economica, dato che mai fino ad oggi, a causa dei prezzi alti, erano stati esauriti i settori di gradinata premium, tribuna inferiore e superiore.

La partita però, che mette di fronte la prima contro la seconda in classifica, trainata anche dalla promozione per i 500 biglietti omaggio riservati agli under 14 accompagnati, ha avuto un’impennata fin da subito nella prevendita. Si chiuderà così con il botto l’era buia dello stadio pisano sotto i 10mila posti, poiché dalla prima partita casalinga del girone di ritorno, fissata per il 13 gennaio con la Carrarese, saranno recuperati anche i 635 posti interdetti per i problemi della gradinata, mentre da aprile altri 737 posti dalle installazioni in Curva Nord. Grande entusiasmo in città anche dopo la sconfitta con il Modena. Nelle ore che precedevano il match contro i canarini vi era stato uno stop nella vendita dei biglietti con la Carrarese, ma proprio dopo la sconfitta dei nerazzurri gli ultimi 250 tagliandi rimasti, nei settori più cari, sono andati esauriti. Una risposta più che positiva alla sconfitta in terra emiliana. Intanto ieri sono stati messi in vendita anche i biglietti per Sampdoria-Pisa del prossimo 29 dicembre, ultimo turno di campionato, alle 19.30 al Ferraris di Genova.

Per decisione degli Organi competenti i residenti nella regione Toscana potranno acquistare biglietti nel settore ospiti solo ed esclusivamente se in possesso della Tessera del tifoso emessa dal Pisa Sporting Club al prezzo di 20 euro. Per questo motivo a Genova mancherà il tifo organizzato, contrario da sempre alla tessera del tifoso.