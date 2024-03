Allenamenti. Si torna a San Piero con l’umore disteso

Parte oggi per il Pisa la preparazione verso la partita contro il Como, in programma sabato alle 14. Dopo tre settimane di intenso lavoro senza pause, a causa soprattutto del turno infrasettimanale, i nerazzurri possono tornare a distendere il proprio lavoro secondo una settimana standard. Al campo sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, l’umore sarà sicuramente più disteso, con la squadra forte dei sei punti conquistati nelle ultime due partite.

L’ansia dei risultati mancanti si era fatta sentire precedentemente, con Moreo che ha ammesso una "fretta" nel giocare il pallone. Una settimana fondamentale, quella cominciata oggi, per quanto riguarda sia l’importanza della partita, sia la classifica (il Como è in piena lotta per la promozione diretta, con uno Strefezza squalificato), sia considerando che sarà l’ultima prima della sosta per le nazionali.

Aquilani potrà contare, eccezion fatta per Matteo Tramoni e Andrea Barberis, sulla totalità della propria rosa: nessun giocatore squalificato, in quanto contro la Ternana è stato ammonito solamente Marin, che non era diffidato. Da capire, invece, le condizioni di Bonfanti e Torregrossa. Il numero 9 sembra vicino al rientro, dopo l’infortunio muscolare accusato a Cittadella, che lo ha costretto a saltare l’ultima giornata. Più difficile invece immaginare il rientro del numero 10, che potrebbe sfruttare la sosta per le nazionali (non è stato convocato dal Venezuela) per recuperare al meglio in vista del rush finale di campionato.

Lorenzo Vero