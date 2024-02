Antonio Caracciolo dona 1000 Uova di Pasqua per i bambini del reparto di Pediatria: un gesto di generosità per la ludoteca dell'ospedale Santa Chiara di Pisa.

Antonio Caracciolo sostiene l’associazione "Insieme per sognare". acquistando un sensibile quantitativo di Uova di Pasqua. "Ringraziamo Caracciolo per la donazione fatta, servirà per i bambini del reparto di Pediatria", dichiarano i ragazzi di Insieme per Sognare. L’iniziativa infatti, promossa dall’associazione, è quella di mettere a disposizione 1000 uova di cioccolato, sia al latte che fondenti, a prezzo di 5 euro l’uno. Il ricavato di questa iniziativa andrà a sostegno della ludoteca del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa per riattivare alcuni servizi ludici che al momento sono stati sospesi per mancanza di fondi appropriati.