"Antonio Caracciolo, il dominatore della Serie B: leader indiscusso nella manovra del pallone"

C’è un nerazzurro che guarda l’intera Serie B dall’alto: nel mese di marzo nessun giocatore di movimento ha eguagliato Antonio Caracciolo per numero di palloni manovrati. Il centrale difensivo e capitano dello Sporting Club si è guadagnato la vetta di questa speciale classifica con 266 tocchi, staccando di tre lunghezze un collega di reparto: il bulgaro Valentin Antov, arrivato a quota 263. Sul terzo gradino del podio troviamo un altro calciatore che di mestiere dovrebbe prima badare alla "distruzione" della manovra invece che alla costruzione: il sampdoriano Daniele Ghilardi, arrivato a 252 tocchi. Gli altri due elementi che completano la top five sono Matteo Bianchetti – ancora un difensore centrale – con 246 palloni manovrati e Michele Castagnetti con 244 tocchi. Risulta evidente così come l’arcinota e spesso criticata manovra dal basso sia un concetto tattico richiesto da una folta rappresentanza di allenatori, sia appartenenti alla nuovissima generazione sia più "datati". Perché accanto ad Alberto Aquilani, alla prima esperienza tra i professionisti, ci sono Andrea Pirlo (appartenente alla stessa "nidiata" da cui è uscito il tecnico dei nerazzurri) e Giovanni Stroppa, protagonista già da molte stagioni in Serie B.

M.A.