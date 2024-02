Aquilani. Operazione Parma. A San Piero anche oggi

Ieri pomeriggio ha preso ufficialmente il via l’operazione "Parma": il tecnico Alberto Aquilani ha radunato i suoi uomini sui campi di San Piero a Grado per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di sabato 17 febbraio sul terreno della capolista incontrastata del torneo cadetto. L’allenatore nerazzurro può contare su tutti gli effettivi, fatta eccezione per il lungo degente Matteo Tramoni che, però, ha quasi terminato l’iter di riatletizzazione individuale ed è vicino al definitivo rientro in gruppo. Anche Mattia Valoti, smaltita del tutto la contusione rimediata a Cosenza, nei prossimi giorni cercherà di mettere in difficoltà l’allenatore nella scelta dell’undici iniziale. La squadra rimarrà a San Piero anche oggi (allenamento mattutino), domani (seduta pomeridiana) e giovedì (mattina): la rifinitura di venerdì sul prato dell’Arena Garibaldi anticiperà la partenza per l’Emilia Romagna. La sensazione è che la vittoria convincente di sabato scorso abbia riacceso gli animi della tifoseria, pronta a seguire in massa lo Sporting Club nella trasferta del "Tardini".

Complice la totale assenza di vincoli legati a rivendite e tessere del tifoso, la trasferta sarà sicuramente tinta di forti colori nerazzurri: infatti sono già oltre 500 i tagliandi acquistati dai sostenitori pisani per il settore ospiti dello stadio parmense. I biglietti sono disponibili fino alle 19 di venerdì 16 febbraio sul sito di Ticketone e nelle consuete rivendite del circuito (Pisa Store di via Bianchi e Borgo Largo, Solo Pisa in via Piave e Tifo Pisa a Fornacette) al prezzo di 20 euro (promozione a 5 euro per tutti gli Under 14) più eventuali diritti di prevendita.

M.A.