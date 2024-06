Aquilani saluta il Pisa: “Si conclude oggi di comune accordo il nostro percorso"

Pisa, 18 giugno 2024 - Il tecnico nerazzurro ha salutato il Pisa con un post su instagram, è ufficiale il suo addio di comune accordo: “A seguito di un sereno confronto avvenuto con la società, il Pisa ed io abbiamo deciso di comune accordo di concludere oggi il nostro percorso insieme. Il mio staff ed io abbiamo fatto di tutto in questo anno per garantire alla squadra ed alla città di Pisa il massimo dei risultati, operando sempre con il massimo della professionalità e non tirandoci mai indietro in nessuna circostanza. non sempre ci siamo riusciti, ma fino all’ultimo abbiamo portato avanti le nostre idee con tenacia e con il rispetto di tutti. Ringrazio ogni singolo addetto ai lavori, ogni componente della squadra, della dirigenza e dello staff, ogni singolo tifoso e auguro al Pisa il meglio per il futuro”.

Michele Bufalino