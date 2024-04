ARENA GARIBALDI. Vigilia di rifiniture per il tecnico

Ultima sessione di allenamento, conferenza stampa e partenza direzione Puglia. Questo il programma dei nerazzurri nella giornata di oggi, giornata della vigilia della sfida del San Nicola contro il Bari. Rifinitura, che si svolgerà sul prato dell’Arena Garibaldi come consuetudine, che servirà ad Alberto Aquilani per togliersi gli ultimi dubbi circa la formazione che schiererà in campo dal primo minuto. Dubbi su tutti i reparti, dalla porta (dovrebbe essere riconfermato Nicolas), alla difesa, con il rientro degli squalificati che per certo troveranno spazio dall’inizio, passando per il centrocampo, dove dovrebbe essere confermato il tandem Esteves-Marin, fino all’attacco, dove rimane l’incognita Torregrossa. Come raccontato nei giorni scorsi, gli esami svolti non hanno rilevato alcuna lesione, ma la sua presenza sarà confermata solamente dalla lista dei convocati. In ogni caso, improbabile la sua presenza dal primo minuto. Lato Bari, invece, dovrebbero esserci meno novità: Giampaolo sta lavorando contemporaneamente sia sul 4-3-3 che sul 4-3-1-2, con sia Sibilli che Puscas in campo dal primo minuto, oltre che il terzo ex in rosa degli avversari, Benali.

Per quanto riguarda il fattore ambientale, i tifosi di casa hanno annunciato il termine della contestazione per tentare di ottenere la salvezza, considerando la sfida con i nerazzurri una sorta di ultima spiaggia. Da Pisa, invece, saranno oltre duecento i tifosi che riempiranno il settore ospiti dello stadio per supportare gli uomini di Aquilani.

Lorenzo Vero