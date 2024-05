Arena guarda già al futuro: "Sono carico per la prossima stagione". Il debutto del giovanissimo Sala: "Una serata che aspettavo da una vita"

"Una grande serata che sognavo da tutta la vita". L’incipit della prima intervista per Mattia Sala, classe 2005, non poteva essere che questo. In una partita grigia, sull’onda lunga di tutto ciò che è stato questa stagione, il Pisa ha infatti visto una luce per il suo futuro. Aquilani deciso di regalare gli ultimi minuti al giovane centrocampista dalla lunga chioma bionda, asso della Primavera qualificata ai playoff di Primavera2. Al termine della partita, il giovane giocatore ha parlato ai microfoni di 50Canale: "Un sogno che si avvera e spero sia il primo di tanti per arrivare al sogno. Mi dispiace perché concludere anche con una vittoria sarebbe stato bello". Nonostante quella della formazione nerazzurra non sia stata una grande annata (tredicesima posizione e terza peggior difesa del campionato).

Sala non può dire lo stesso: "È finita una stagione importante per me a livello personale. Ringrazio il mister, il gruppo e i compagni. Non mi aspettavo di entrare stasera, sono onesto". Quindi, Sala ha fatto il punto sul suo percorso: "Posso dire che ho fatto qualche panchina e giocherò anche domani contro il Napoli lo scontro diretto per arrivare terzi. È stata una grande esperienza, mi porto dietro Masucci, un idolo e uomo fantastico, una persona preziosa. Ogni giorno vedere i suoi allenamenti mi ha spinto a rubargli qualcosa". E’ stato un maestro. Penso che questa stagione sia stata comunque positiva, non so se l’obiettivo fosse i playoff. Il gruppo però è sempre stato unito". Dopo, a parlare è stato anche Alessandro Arena, diventato punto cardine della rosa nella seconda metà di stagione, che è tornato maggiormente sulla partita: "Al primo tiro in porta abbiamo subito gol, purtroppo quest’anno è successo spesso. Ci siamo subito ripresi, fraseggiando di più in mezzo e davanti. Peccato perché non siamo riusciti a concludere bene sotto porta. Volevamo vincere per concludere con una vittoria per i 23 tifosi arrivati in trasferta e che ci sono stati vicino". Il numero 28 ha fatto poi un bilancio: "Sono carico per la prossima stagione. Sul campionato del Pisa invece potevamo fare certamente qualcosa in più. Ci credevamo a questi playoff, poi però è sfumato tutto".

Lorenzo Vero