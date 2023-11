Ascoli-Pisa Primavera 2-0: Cade in trasferta la squadra di Innocenti

Pisa, 4 novembre 2023 - Cade in trasferta la Primavera del tecnico Innocenti sul campo di Ascoli che invece ottiene la terza vittoria consecutiva. PRIMO TEMPO - Prima dell'inizio della gara un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Toscana. Al 9' scambio Cozzoli Tarantino con quest'ultimo che calcia troppo alto. Predominio territoriale dei bianconeri. Al 25' Raychev crossa per Bocs, ma il giocatore dopo aver stoppato di petto calcia fuori. Al 27' ancora occasione per i nerazzurri con Raychev per Bocs, ma quest'ultimo la mette a lato. . Al 34' l'incontro si sblocca in virtù di una sfortunata autorete del difensore nerazzurro Gueye che rimpalla con Lormanis. Nella ripresa Ghibaudo crossa in area al 46', ma Ferrari non si gira bene e manda a lato. Al 49' è ancora Tarantino a provare a impegnare Vukovic che blocca in due tempi. Al minuto 89, ci pensa il neoentrato Gorica a siglare la rete del 2-0 che chiude i conti TABELLINO ASCOLI-PISA PRIMAVERA 2-0 ASCOLI. Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Bando, Gaffuri, Piermarini (95′ Di Teodoro), Cosimi (93′ Ciccanti), Maiga Silvestri, Tarantino, Lo Scalzo (80′ Gorica), Del Moro (80′ De Witt). A disposizione. Gabriele, Regnicoli, Panza, Barrotta, Carosi, Gaspari, Schietroma, Conte. Allenatore Ledesma PISA: Vukovic, Lormanis (46′ Rossi), Ghibaudo, Saltalamacchia, Gueye (73′ Bartolini), Baldacci, Doveri (46′ Fischer), Cannarsa, Ferrari, Bocs (58′ Tosi), Raychev. A disposizione. Baglini, Rosini, Casarosa, Lovo, Dama, Campani, Sala. Allenatore Innocenti Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti Becherini-Tini Reti. 34′ Gueye (aurorete), 89′ Gorica Note. Ammoniti: Piermarini, Baldacci, Ferrari. Recupero 1′ pt; 4′ st Michele Bufalino