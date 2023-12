Basket serie B. La vittoria nel derby sfuma per un soffio

Computer Gross Use Basket

63

La Patrie Etrusca Basket San Miniato

59

13-19, 25-29, 45-47.

Computer Gross Use Basket: Giannone 12, Calabrese 3, Baccetti 7, Sesoldi 5, Cerchiaro 6, Rosselli 16, Mazzoni 14, Quartuccio 0. Ne Tosti, Leoni, Fogli. All. Valentino; Vice Elmi.

La Patrie Etrusca Basket: Lovato 13, Menconi 14, Bellachioma 4 Speranza 0 Jovanovic 17, Capozio 5, Ndour 1, Cravero 5. Ne Bellavia, Castaldi Ermelani, Scardigli. All. Martelloni; Vice Latini e Meucci.

Per un soffio l’Etrusca si vede sfumare la vittoria del derby. In vantaggio di 2 punti a 19 secondi dalla fine del match gli empolesi mettono a segno i canestri vincenti festeggiando 63-59 ai danni dei sanminiatesi sconfitti sul finale dai padroni di casa dopo essere sempre stati in vantaggio. Si tratta della quarta sconfitta dei biancorossi che, complici anche alcuni defezioni e acciacchi, non riescono a trovare la via del successo e adesso restano fermi a metà classifica con 14 punti. E non c’è tempo di abbattersi, dopo domani il team di Martelloni sarà di nuovo in campo per disputare la terza giornata del girone di ritorno nonché ultima gara del 2023: mercoledì sera alle 21 al Pala Credit Agricole Fontevivo arriva lo Spezia Basket che detiene gli stessi punti dei locali.