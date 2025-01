Beruatto ha lasciato Pisa per approdare a Genova, in arrivo la firma con la Sampdoria

Pisa, 10 gennaio 2025 - Pietro Beruatto è pronto alla firma con la Sampdoria. Il terzino ha lasciato il campo di allenamento di San Piero a Grado ed è partito alla volta della città ligure dov'è atteso nel pomeriggio per le visite mediche.

Si chiude in prestito con diritto di riscatto di circa 2 milioni di euro l'operazione per il quasi ex calciatore nerazzurro. Una scelta personale per l'esterno che ha chiesto la cessione ufficialmente ai dirigenti nei giorni scorsi, decidendo di approdare a Genova. Beruatto lascia dopo oltre 120 partite, premiato anche come uno dei giocatori più longevi della gestione Corrado. Già ex miglior terzino della Serie B, l'esterno si è poi un po' perso per strada. Quest'anno, dopo una buona partenza, Inzaghi gli ha preferito Angori sulla fascia sinistra.