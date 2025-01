L’analisi. Grande attesa per Morutan: un "sì» e un "no». Probabilmente in campo ma non con Tramoni

Mancano tre giorni al ritorno in campo del Pisa e il "passatempo" principale della tifoseria nerazzurra sta toccando vertiginosi picchi di smania: Olimpiu Morutan farà finalmente il suo secondo debutto con la casacca dello Sporting Club? E ancora: il romeno darà vita al tandem delle meraviglie insieme a Tramoni? La sensazione, a poco più di 72 ore dal fischio d’inizio della sfida dell’Arena, è che le risposte alle due domande siano un "sì" e un "no", in rigoroso ordine. Con un video pubblicato sul canale ufficiale TikTok della società, il folletto numero 80 ha dato a tutti i tifosi l’appuntamento a lunedì sera, lasciando intendere che ci siano concrete possibilità di rivederlo finalmente all’opera. Sia che la partita scivoli via sul velluto, sia che – tutti speriamo di no – ci sia bisogno di cercare la giocata risolutiva, ci sono molti indizi che lasciano pensare che Pippo Inzaghi stavolta concederà a Morutan un discreto minutaggio.

Per quel che riguarda, invece, l’ipotesi di vedere contemporaneamente in campo i due "genietti" del reparto avanzato, siamo maggiormente propensi a ritenere che al momento sia più una suggestione che una soluzione sostenibile. Perché Olimpiu Morutan, seppur pienamente recuperato dal brutto infortunio al tendine d’Achille, non può avere la condizione atletica necessaria a ricoprire completamente e con gli stessi effetti i compiti che Superpippo settimanalmente affida a Stefano Moreo.

Ecco perché a partire dalla sfida con la Carrarese, come peraltro ha confessato l’attaccante romeno, è molto più probabile assistere a una staffetta con Tramoni che ricorda quelle di tempi passati, con idoli azzurri come protagonisti: Mazzola e Rivera oppure Totti e Del Piero. Una cosa è certa: cambiando l’ordine degli "addendi", il risultato della combinazione con Moreo sulla trequarti non muterà. Il romeno è a tutti gli effetti il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato, con due particolari che però costituiscono un clamoroso vantaggio: il numero 80 conosce già molto bene l’ambiente e numerosi compagni di squadra e da circa un mese lavora a pieno ritmo in allenamento sui dettami tattici impartiti da Inzaghi. Non c’è quindi bisogno di rodaggio: Morutan conosce gli schemi nerazzurri ed è pronto a esaltarli con la sua qualità individuale. Aumenta quindi la profondità e la varietà di alternative dalle quali Superpippo può pescare a gara in corso, che verosimilmente contro gli apuani non si discosterà dall’impianto "base": Lind in attacco con Tramoni e Moreo, Marin e Piccinini in mediana con Tourè e Angori, Giovanni Bonfanti insieme a Caracciolo e Canestrelli in difesa.

M.A.