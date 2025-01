Pisa, altra soluzione internazionale. Nel mirino il terzino Turitsov

Continuano le trattative di mercato e la società nerazzurra sta valutando un possibile sostituto per Pietro Beruatto. Secondo quanto riportato dalla stampa bulgara l’obiettivo potrebbe essere Ivan Turitsov, 25 anni, terzino di proprietà del Cska Sofia, con 19 presenze nella nazionale del suo paese. Nonostante la trattativa sia ancora in fase iniziale, dalla Bulgaria Transferfeed scrive che "Il Pisa ritiene che Turitsov possa rappresentare un ottimo rinforzo, sia per l’esperienza internazionale che per il rapporto qualità-prezzo".

La valutazione del calciatore, stando a quanto emergerebbe, sarebbe stimata intorno ai 900mila euro e rappresenterebbe un ulteriore segnale di ambizione. Turitsov inoltre può giocare indifferentemente a destra e a sinistra, ma è capace anche di fare il centrale, un profilo molto simile nelle caratteristiche al rumeno Rus. Nel frattempo, il mercato del Pisa continua a movimentarsi anche su altri fronti: da un lato le trattative per gli ingressi di Antonio Candela (Venezia) ed Henrik Meister (Rennes) procedono a ritmi diversi, dall’altro appunto la possibile uscita di Beruatto resta vincolata all’arrivo di un sostituto di ruolo.

Su Beruatto balla sempre mezzo milione. La Sampdoria offre 1,5 milioni di euro per il diritto di riscatto, a fronte di una richiesta nerazzurra superiore ai 2 milioni e ieri è rimasto a Pisa ad allenarsi. Si chiarisce anche un misunderstanding. Il calciatore non aveva rimosso la società nerazzurra dal proprio profilo, ma aveva semplicemente modificato la sua descrizione, senza mai aggiungere o togliere i riferimenti alla società nerazzurra. Tornando alle trattative Pisa e Venezia, prima di finalizzare l’operazione Candela, stanno discutendo i termini del passaggio, con una valutazione che oscilla tra i 2 e i 2,5 milioni di euro per il diritto di riscatto.

Più semplice sembra la situazione legata a Meister: filtra sull’accordo con il Rennes dopo il sì del giocatore e, sebbene resti da definire la formula definitiva tra un prestito secco, un prestito con diritto di riscatto o addirittura un obbligo in caso di promozione, l’operazione alla fine potrebbe sfiorare i 7 milioni di euro complessivi. Sul versante cessioni, i dirigenti aspettano di piazzare Jevsenak per liberare un posto in rosa e ingaggiare un giovane centrocampista. Nel pacchetto che vedrebbe Beruatto approdare a titolo definitivo alla Sampdoria, rientra anche Nicolas, in scadenza a giugno e vicino a vestire i panni di secondo portiere dei doriani. C’è l’intesa con la Sampdoria. In uscita Nicholas Bonfanti ha sempre in pole il Mantova nella corsa all’attaccante rispetto a Cesena e Juve Stabia. Stallo tra Pisa e Reggiana sul fronte Sersanti-Coppola: gli emiliani non vogliono liberare il centrocampista per farlo tornare alla Juventus e poi al Pisa, mentre il club nerazzurro non intende concedere Coppola senza garanzia di un posto da titolare in granata. Di conseguenza, il calciatore continuerà la stagione in prestito alla Vis Pesaro.