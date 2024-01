Beruatto per Moro, ipotesi doppia operazione. E per l’attacco ancora una pista: Caputo

PISA

Giornate di trattative intense, ma anche esplorative, con la società nerazzurra che si è dovuta anche piegare alle logiche del mercato di gennaio, specialmente per quanto riguarda il mercato delle punte. Gli attaccanti infatti, specialmente chi segna, ma anche chi potrebbe partire, si muovono con molta difficoltà e non nei primi giorni del calciomercato. I dirigenti nerazzurri non hanno però abbandonato l’idea di provare a regalare un nome di grido ad Alberto Aquilani, consci che, se sarà quella la strada da battere, bisognerà aspettare gli ultimi giorni. Nel frattempo si sta delineando una possibile operazione all’orizzonte, molto simile a quella che fu tra Gori e Loria quando ci fu la doppia operazione con la Juventus ai tempi del Covid. C’è infatti un possibile interesse da parte del Sassuolo per Pietro Beruatto.

L’operazione potrebbe raddoppiare poiché ai nerazzurri interessa da tempo Luca Moro (con un contratto fino al 2027). Non potrà esserci un vero scambio perché vietato dalle politiche federali, ma una doppia possibile operazione. Da un lato il Pisa non si sposta dai 3-4 milioni di euro per la cessione del terzino, dall’altra Moro è corteggiato anche dal Bari, in una migliore posizione di classifica. Operazione difficile, anche con la regia del procuratore di Beruatto (lo stesso di Lorenzo Lucca) Giuseppe Riso. Sempre in attacco intanto c’è un possibile abboccamento tra il Pisa e l’Empoli per il 36enne Francesco Caputo, 3 gol nelle ultime 14 gare in Serie A con gli azzurri. Ai dirigenti nerazzurri piacerebbe molto rilevare il giocatore, ma è una operazione molto difficile per la quale, per realizzarsi, dovrebbero incastrarsi troppe cose, non prima del termine della finestra di gennaio. Gli altri nomi per l’attacco più abbordabili sono Edoardo Soleri del Palermo e Nicholas Bonfanti del Modena. Ormai tramontata del tutto la pista Thomas Henry del Verona (cercato anche dal Genoa), dopo la rete segnata a San Siro ieri contro l’Inter, sfiorando anche la doppietta con un palo su calcio di rigore. Un suo arrivo appare ormai irrealizzabile. Tramonta definitivamente anche Markus Solbakken. Il 20enne dei norvegesi del Vikings ormai nei prossimi giorni si accaserà allo Sparta Praga per 2 milioni di euro secondo la stampa scandinava. Sempre dai paesi nordici si apprende anche di una trattativa sfumata in estate per il Pisa, che aveva provato a rilevare dagli svedesi dell’Elfsborg il danese Jeppe Okkels, ala classe 1999.

Infine, per le uscite, resta sul piatto la possibile partenza di Ettore Gliozzi, con un quartetto di squadre su di lui. Oltre al Catanzaro, al Bari e allo Spezia c’è pure la Ternana sul giocatore. Da capire il futuro di Leonardo Loria (anch’esso cercato dallo Spezia), di Roko Jureskin e di Adam Nagy, dopo il presunto veto di Aquilani per la sua cessione, ma anche di Touré e Leverbe, dati a inizio mercato come possibili partenti. Per il Pisa nessuno è incedibile, ma servirà l’offerta giusta e una altrettanto giusta alternativa.