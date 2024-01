Bonfanti e Valoti, buone notizie vista derby. Doppio possibile recupero per Aquilani

L’infermeria del Pisa continua a svuotarsi con buone notizie e recuperi importanti in vista del match con lo Spezia di sabato 27 gennaio. Dal campo sportivo di San Piero a Grado infatti arrivano tre novità di peso. Prima di tutto un sospiro di sollievo per Nicholas Bonfanti. Dai risultati degli accertamenti, arrivati in serata infatti, emergerebbe solo un affaticamento muscolare per l’attaccante che, nei prossimi giorni, sarà riaggregato al gruppo. Una notizia positiva perché un infortunio grave avrebbe costretto il Pisa a rivedere nuovamente le sue politiche sul mercato in entrata, mentre adesso il calciatore potrebbe anche essere della partita contro i liguri, anche se molto probabilmente entrando a partita in corso. La seconda notizia invece riguarda Mattia Valoti. Lunedì il calciatore aveva svolto lavoro a metà tra differenziato e in gruppo, mentre ieri invece è stato aggregato al 100% con i compagni, partitella compresa. Il trequartista ora si candida prepotentemente anche per un posto tra i titolari. La terza notizia invece è relativa a Pietro Beruatto. I carichi di lavoro e lo "stress test" alla caviglia sono stati positivi, tanto che ieri il terzino ex Juventus ha svolto una parte dell’allenamento differenziato ma anche una parte con il pallone con la squadra e filtra ottimismo per una sua convocazione contro lo Spezia. Resta invece out Andrea Barberis, che sarà rivalutato la prossima settimana.

Sul mercato invece la situazione in entrata è ancora bloccata, mentre qualcosa si muove per quanto riguarda Idrissa Touré. Il Cagliari infatti ieri ha cercato di accelerare per il giocatore, dopo l’interessamento delle scorse settimane riportato sul quotidiano. Il diesse dei sardi Nereo Bonato ha parlato a lungo ieri con il procuratore del giocatore. Ora però la palla passerà al Pisa, con il quale non c’è ancora l’intesa. L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri infatti è alla ricerca di fisicità in mezzo che il tedesco di origine guineana potrebbe garantire per la corsa alla salvezza. Sullo sfondo resta lo Spezia, ma per il momento prima della partita di sabato la situazione del giocatore resterà ferma, poi si faranno i conti, nel vero senso della parola. Il Pisa vuole soldi per l’operazione, i liguri non sembrano poter accontentare le richieste nerazzurre, mentre il Cagliari invece potenzialmente, aggiungendo anche come eventuale contropartita, se interesserà, il giovane Jacopo Desogus, ala classe 2002, potrebbe portare in porto l’affare. Se ne riparlerà, comunque, a partire da domenica. Sarà in quel momento che il calciomercato nerazzurro subirà una drastica accelerata sia in uscita che in entrata. Gli ultimi giorni si prevedono caldissimi per la finestra invernale di trattative per la società nerazzurra, con i direttori Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli di fronte a diverse potenziali operazioni.