Bonfanti, un affare da 750 mila euro. E il Pisa annuncia l’arrivo dello Squalo

Va in porto il primo colpo del calciomercato invernale nerazzurro. Ieri infatti, con l’arrivo in città di Nicholas Bonfanti (ha preso la maglia numero 9), classe 2002, dal Modena, che ha superato le visite mediche, si è conclusa la doppia operazione che ha portato il giocatore alla corte di Alberto Aquilani. Un affare che, in fase di limatura, è arrivato ad essere aggiustato a 750 mila euro di spesa per i dirigenti nerazzurri, che hanno fatto sottoscrivere al giocatore un contratto di 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2027. Tutto liscio come l’olio anche per quanto riguarda il passaggio di Ettore Gliozzi al Modena, la cui partenza è servita anche per abbassare le pretese del Modena. Pensare che solo un anno fa la società emiliana aveva chiesto oltre 3,5 milioni e mezzo di euro al Pisa per il giocatore, mentre oggi l’affare è andato in porto per quasi un quarto della cifra complessiva, se si aggiungono anche le commissioni per i procuratori.

L’ufficialità, di fatto, è arrivata quando il Pisa ha pubblicato la foto social di uno "squalo", il soprannome di Bonfanti, intento a nuotare accanto alla Torre Pendente, confermando di fatto il superamento delle visite mediche del giocatore. In serata è arrivata la firma del contratto con acclusa ufficializzazione per questa operazione. Aquilani oggi in conferenza stampa chiarirà se Bonfanti potrà o meno far parte della rosa che domani affronterà la Reggiana nella prima partita ufficiale del 2024.

Cosa aspettarsi adesso dal calciomercato del Pisa? A meno di soprese ora i dirigenti Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli resteranno alla finestra per quanto riguarda il mercato in entrata, senza fretta. La partenza di Gliozzi garantisce un posto over in più a disposizione dato che Bonfanti è un under, di conseguenza i nerazzurri studieranno il mercato nelle prossime due settimane per capire se intervenire in difesa ed eventualmente ancora in avanti. Adesso però la priorità è cedere e sfoltire la rosa. Per Emanuel Vignato ad esempio c’è stato un interesse del Palermo, ma non ha ricevuto offerte concrete. No del Pisa al Catanzaro, come aveva già detto di no allo Spezia, per Adam Nagy. Una vera e propria fake news invece la voce di un possibile interessamento della Lucchese per Ernesto Torregrossa, che non ha ricevuto alcuna offerta nel corso di questa finestra di mercato. Potrebbe arrivare, infine, un’altra punta? Forse, ma tutto dipenderà dagli ultimi giorni di mercato, se il Pisa potrà avere l’occasione giusta. L’Empoli ha chiuso la finestra per una possibile partenza di Caputo. Lo ha riferito il suo agente a un media di Bari: "Non è una questione di categoria, ma di rapporto che il calciatore ha con la piazza di Empoli. C’è qualcosa che si è costruito negli anni e che è molto forte. Rifiuterebbe anche offerte di Serie A per salvare gli azzurri". Sul possibile ritorno di Puscas invece, per il momento il Verona, così come altre squadre di Serie A, vagliano l’operazione. A meno di soprese è molto difficile il suo ritorno a Pisa.