Calciomercato Pisa: Vaira conferma strategie e possibili acquisti mirati

E’ già tempo di calciomercato. E il direttore sportivo del Pisa Sporting Club Davide Vaira, presente ieri all’evento organizzato dal Gruppo Paim, ha confermato anche le strategie e le indiscrezioni dei giorni scorsi comparse su La Nazione. "Tutto è migliorabile, anche squadre forti come la nostra, ma dovremo stare anche attenti perché l’importante sarà non fare danni", dichiara Vaira, ammettendo che potrebbero esserci pochi, ma mirati interventi. Dove acquistare quindi? "Nel ruolo di Touré siamo in difficoltà a livello numerico e in caso di necessità siamo stati costretti ad adattare Rus o Calabresi - conferma il direttore -. Ovvio che questo sia un ruolo che monitoriamo con attenzione. Questo gruppo ha molto equilibrio, ma cercheremo comunque di migliorare qualcosa". Il direttore è felice del momento della squadra. "I risultati che stiamo raggiungendo arrivano anche grazie a questo clima sereno che ci permette di competere con club e bacini di utenza anche più importanti del nostro - prosegue Vaira -. Questa prima parte di stagione ci ha dato delle grandi soddisfazioni".

Il diesse poi parla delle possibili restrizioni per Modena: "Pisa vive di passioni ed è come una città del sud dal punto di vista dell’entusiasmo. Il nostro tifo in trasferta è come giocare in casa. Speriamo che in trasferta ci siano i nostri tifosi perché le restrizioni sarebbero immotivate, quando ero a Modena non è mai stata giudicata come una partita a rischio". Proprio la trasferta di Modena per il direttore ha un significato speciale: "Ho vissuto tre anni importanti a Modena e non sarà una partita come le altre - dichiara il direttore -. Abbiamo ottenuto bellissimi risultati vincendo il campionato e la supercoppa di Serie C, conquistando tanti record. Sarò per questo sempre riconoscente alla società che saluterò in trasferta". Sulla possibilità di non disputare i playoff Vaira dice la sua. "Non ci aspettavamo tre squadre con questo grande divario - ammette il direttore -. Avere dopo 16 partite questo distacco tra la terza e la quarta è inusuale. Pensate che il massimo divario a questo punto della stagione negli ultimi anni era di due punti, quest’anno è di nove. Sarà difficile non fare i playoff". A tal proposito il diesse ha commentato le parole del neoeletto presidente di Lega Bedin, che aveva parlato di "sfortuna" nel caso non si disputassero a fine stagione gli spareggi: "Non ci era piaciuta la dichiarazione del presidente di Lega B sui playoff - svela Vaira -, perciò lo abbiamo chiamato, poi ci ha detto di essere stato malinterpretato". Sul futuro il diesse è sicuro: "Dobbiamo ancora alzare l’asticella nel girone di ritorno".

Mic. Buf.