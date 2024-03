Buon risultato. Cenaia c’è: col Sansepolcro meritato pareggio

SANSEPOLCRO

1

S.C. CENAIA 1969

1

SANSEPOLCRO: Patata, Mezzasoma, Fremura, Della Spolentina, Gorini(33’st D’Angelo), Borgo, Gennaioli(6’st Gennaioli), Fracassini, Pasquali, Ferri(37’st Buzzi), Mariucci(25’st Grassi). Bonura

CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Papini, Signorini(13’st Manfredi), Degli Espositi, Campera(44’pt Pasquini), Caciagli(1’st Rustichelli), Tognocchi(6’st Gucciardi), Simonnini, Bracci(29’st Macchia), Fontana. All.Iacobelli.

Arbitro: Vazzano di Catania Marcatori: al 7’pt Signorini, al 37’pt Gorini.

Note: al 10’pt espulso Mezzasoma(SS) per doppia ammonizione Sansepolcro.

SANSEPOLCRO - Il Cenaia fa vedere che c’è e torna dalla trasferta di Sansepolcro con un meritato pareggio. Anzi a fine partita c’è il rammarico tra le fila pisane, per una mancata potenziale vittoria. Il Sansepolcro era alla ricerca di un pronto riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa ma davanti al pubblico amico si è visto contro un Cenaia non disposto a fare da vittima sacrificale. In avvio di partita le cose si mettono subito bene per i verdi arancioni che al 7’ usufruiscono di un calcio di rigore per atterramento di Signorini lanciato a rete da Fontana. La trasformazione è dello stesso Signorini. Viene ammonito il difensore locale Mezzasoma che viene ulteriormente ammonito due minuti dopo e quindi è costretto ad uscire dal campo. In inferiorità numerica il Sansepolcro cerca di recuperare. La compagine locale colpisce un palo alla mezz’ora e il pareggio, che era nell’aria, lo realizza Gorini, al 37’, direttamente su calcio di punizione dal limite, infilando il sette alla destra di Borghini. Nella ripresa il gioco si fa più equilibrato, il Sansepolcro sembra accusare il grande dispendio di energie fatto. Il Cenaia cerca di approfittare della superiorità numerica e del calo di ritmo degli avversari e ha almeno due grosse occasioni per il vantaggio. Al 34’ Rossi fallisce la conclusione solo davanti al portiere locale e ancora al 37’ Manfredi, messo in azione da un passaggio erroneo di Patata, non riesce ad approfittare dell’occasione clamorosa.

Pietro Mattonai