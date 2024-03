Ca-Ca-Ca e Loria difesa d’acciaio. In campo oltre tutti i problemi

di Michele Bufalino

A partire da gennaio sono diventati il punto di riferimento del pacchetto difensivo, dopo mesi nei quali, tra un infortunio e l’altro, non avevano quasi mai potuto giocare insieme, oppure a sprazzi. Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, ribattezzati Ca-Ca-Ca da ora in avanti, stanno contribuendo a rendere la difesa nerazzurra sempre più forte e granitica. A parte Canestrelli, di fatto unico perno insostituibile della difesa, oggi il calciatore con il maggior numero di minuti in campo del Pisa (2610), Caracciolo e Calabresi hanno vissuto diversi periodi problematici. Il capitano infatti è rimasto fuori fino all’inizio del campionato, smaltendo ancora le scorie della precedente stagione e del precedente infortunio al crociato. Dopo sole 4 presenze però eccolo fermarsi di nuovo per un infortunio al legamento collaterale, tornando a disposizione solo a metà dicembre. Da quel momento in poi però il suo apporto è stato determinante. Una storia simile anche per Arturo Calabresi. Presenze altalenanti e col contagocce fino a dicembre, alternando partite intere a scampoli di gara da subentrato, per poi infortunarsi al bicipite femorale a dicembre e rientrare a metà gennaio. E’ quello il momento in cui si è costituita la Ca-Ca-Ca e il Pisa ha ingranato la marcia in difesa. Prima erano solo i ‘dati’ di gioco, con diverse statistiche nell’impostazione da dietro, nelle azioni interrotte e nei dribbling interrotti agi avversari, a far capire quanto la squadra stesse migliorando dal punto di vista delle prestazioni, nonostante i risultati non sostenessero ancora questa tesi.

Nelle ultime due partite però i nerazzurri sono riusciti, per ben due volte, a mantenere inviolata la propria porta per l’ottava volta nella stagione. Due gare profondamente diverse quelle con il Cittadella e la Ternana, figlie però di un reparto divenuto estremamente efficiente. Se contro i granata la squadra di Aquilani non aveva concesso neanche un tiro in porta, con la Ternana invece è salito in cattedra soprattutto Leonardo Loria, offrendo un contributo importantissimo alla causa. Il portiere infatti, ormai divenuto titolare al posto di Nicolas, difficilmente se manterrà queste prestazioni cederà nuovamente la pettorina. Per il portiere si tratta del secondo clean sheet di fila del campionato. Loria ha già superato nelle statistiche, nel campione di quattro partite giocate e in media, le prestazioni del collega brasiliano. Se Nicolas aveva una percentuale del 28% di partite con la porta inviolata, per Loria invece si arriva già al 50% con 2 gare su 4 senza subire reti. Anche nella percentuale di parate su tiri subiti Loria è giunto al 75% contro il 67,7% del collega di reparto. Numeri che, di fatto, incoronano l’ex calciatore di Juventus e Frosinone come migliore scelta possibile, in questo momento, per blindare la porta nerazzurra. Un risultato ‘di reparto’, come dimostrato dai risultati di queste gare.