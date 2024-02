CALCio, SERIE D. Mobilieri Ponsacco. Mission impossible

Settima giornata del girone di ritorno e per i Mobilieri è il XII appuntamento casalingo della stagione in scena oggi alle 14,30 al Comunale contro il San Donato Tavarnelle. La squadra rossoblu manca al successo sul campo amico in campionato dal 21/12/2022 contro la Sangiovannese 2 a 1con doppietta di Mencagli, un astinenza che i rossoblu stanno pagando con il confine dell’ultimo gradino della classifica. Non sempre però la squadra dei Mobilieri è stata la causa del suo male, la sorte tante volte ha girato contro e la compensazione tante volte invocata, per ora ha lasciato la squadra di De Vito e compagni in largo credito. La partita odierna contro i gialloblu segna per gli ospiti il debutto del nuovo tecnico Marco Brachi essendo stato esonerato Collacchioni. La voglia e la carica di strappare i primi tre punti aleggia visibile nel clan rossoblu che oltre all’impegno dei giocatori, e al sostegno della legge dei grandi numeri, hanno anche dalla loro parte la speranza-matematica per aspirare ad un piazzamento ai play off. Per Paolo Favati dirigente dei Mobilieri e presidente della Soccer Academy società che dirige il settore giovanile rossoblu con sede a Le Melorie e dell’avviso che: "Abbiamo ancora le carte per poter cancellare lo zero vittorie casalinghe puntando a recuperare in graduatoria e la squadra sa che dovrà battersi per ottenere questo risultato. Soltanto il conteggio aritmetico ci farà desistere."

Luciano Lombardi