Calciomercato. Corsa a tre per la fascia. Oltre a Candela c’è Mercera

Corsa a tre per un posto nel Pisa Sporting Club. Per la corsia laterale infatti è ancora tutto da decidere in seguito alle complicazioni legate alla trattativa che porta ad Antonio Candela, 24enne esterno del Venezia e si è aggiunto anche un nome nuovo, quello di Tyrique Mercera, laterale destro olandese, classe 2003, con doppio passaporto di Curacao. Da giorni la società nerazzurra ha trovato l’accordo con Candela, ma perdura ancora distanza sulla formula. Il rallentamento della trattativa non è del tutto legato all’inserimento di Cremonese e Basilea, quanto alla volontà del Venezia di insistere sull’obbligo di riscatto, mentre il Pisa vuole acquistare Candela solo con il diritto di riscatto. In questo modo, a fine stagione, la società sarà libera di decidere il da farsi, potendo poi valutare anche i rientri di Leris ed Esteves, evitando sovraffollamenti sulla fascia destra. Il Pisa vuole Candela prima di lunedì, ma il Venezia potrebbe comunque trattenerlo anche a causa di alcuni infortuni. In ogni caso la società nerazzurra, per tutelarsi, potrebbe convocare Christian Sussi, riserva e fuori rosa, avendogli assegnato il numero 13, comunicandolo ieri alla Lega di Serie B per portarlo eventualmente in emergenza per la panchina con la Carrarese.

Se non dovesse arrivare Candela il Pisa resta molto attivo su Luca Zanimacchia, 26 anni, della Cremonese, pur non essendo intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo, ma solo in prestito. Un’altra alternativa, da valutare anche per la fascia sinistra e che potrebbe arrivare a prescindere dall’affare Candela, è appunto l’olandese-caraibico Tyrique Mercera. Mercera è preferito anche al terzino bulgaro Ivan Turitsov e gioca in Olanda nel Cambuur, in Serie B, dove ha già ottenuto quest’anno 20 partite con 3 gol e due assist. La stampa olandese riporta anche un commento della società proprietaria del cartellino di Mercera: "C’è davvero interesse". In partenza c’è anche Nicholas Bonfanti, il cui passaggio al Venezia non è legato dalla trattativa Candela, ma il Pisa prima aspetterà il transfer internazionale di Meister per liberarlo. Tra le partenze quella di Pietro Beruatto che ieri ha lasciato il campo di allenamento dopo l’ultima e, sbloccatasi la trattativa, è partito per Genova dove ieri è stato ufficializzato il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto. Non andrà invece ai doriani Nicolas. Il portiere è stato trattenuto e il Pisa ha rifiutato anche un’offerta dello Spezia, evitando di rinforzare una concorrente alla Serie A. Tra le ufficialità anche il passaggio di Davide Di Quinzio al Pavia a titolo definitivo, mentre sembra vicino il passaggio in prestito oneroso di Jan Mlakar all’Hajduk Spalato di Gattuso. Secondo il sito croato Sportske Novosti il trasferimento potrebbe farsi per 300mila euro più la copertura dello stipendio. Infine sta emergendo un’ultima informazione, per il centrocampo il Pisa valuta un centrale di una prima divisione europea, al momento ancora avvolto nel mistero. Sarebbe la ciliegina di un mercato già scoppiettante.

Michele Bufalino