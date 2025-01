Calciomercato, le statistiche. Quando inverno significa spendere

Il Pisa ha sempre trovato terreno fertile nel mercato invernale. Nelle ultime sessioni, dal 2021 a oggi, quella nerazzurra si inserisce tra le società italiane che più hanno speso nel corso di questa finestra. In particolar modo, con più di 8,6 milioni spesi (dato Transfermarkt), il Pisa è la diciassettesima società per "spese inverali" (più dell’Inter, per intendersi), l’unica, assieme alla Juventus Next Gen, tra quelle nell’elenco a non aver disputato un campionato di Serie A in questo lasso di tempo. Una finestra che nel vario corso delle dirigenze sportive nerazzurre è stata utilizzata non tanto per stravolgere la squadra, quanto per dare migliorie e completare la rosa.

Partiamo dal presente: al momento i due nuovi innesti a disposizione di Inzaghi, Meister e Solbakken, non hanno fatto sborsare soldi alle casse nerazzurre, lo faranno nel caso in cui il Pisa dovesse decidere di esercitare il diritto di riscatto (di oltre 7 milioni di euro per il primo, previsto a gennaio, di 2,5 milioni a giugno per il secondo). L’anno scorso fu il turno di Bonfanti, arrivato per 750mila euro più il cartellino di Gliozzi. Gennaio del 2023 sancì l’arrivo di Stefano Moreo per 2 milioni di euro, oltre ai riscatti di Torregrossa e Canestrelli (di circa 1,8 milioni di euro all’Empoli).

Di sicuro impatto il calciomercato invernale del 2022, quando a Pisa arrivarono proprio Torregrossa in prestito, ma anche Puscas, il cui prestito prevedeva l’obbligo di riscatto in caso di Serie A, ma anche Ahmad Benali, questi tre protagonisti della cavalcata fino alla finale dei playoff persa, oltre a Davide De Marino, che non ha trovato fortuna in nerazzurro. L’ultimo anno di quelli presi in analisi, il 2021, ha visto a gennaio arrivare a Pisa l’attuale capitano, Antonio Caracciolo, ma anche il ritorno di Gori in porta, Marsura, Mastinu e infine Beghetto, che nei giorni scorsi ha lasciato Pisa direzione Vicenza.

Tra meteore (poche) e calciatori che hanno lasciato o stanno lasciando un segno (tanti), quello invernale è sempre stato un mercato molto importante per il Pisa. E chissà che non possa riservare ancora l’esterno voluto da Inzaghi.

Lorenzo Vero